Braille alfabesiyle hazırlanan dergi, görme engelli çocuklarla buluştu

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Albayrak Medya markalarından Bilge Çocuk dergisinin Braille alfabesiyle basılan 5'inci sayısı çıktı. Türk Telekom'un katkılarıyla hazırlanan dergi, 4 Ocak Dünya Braille Günü kapsamında, görme engelli çocukların faydalı içerikle tanışmasını amaçlıyor.

PROJELERİMİZİN TEMELİNDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İLKESİ YER ALIYOR

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Funda Öge, “Türk Telekom olarak, ‘Türkiye’ye Değer’ anlayışıyla ürettiğimiz projelerin ve sosyal sorumluluk yaklaşımımızın temelinde, bilgiye erişimde fırsat eşitliği ilkesi yer alıyor. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin ilk telefonda sesli kitap hizmeti “Telefon Kütüphanesi” uygulamamız ve az gören çocuklara yönelik erken müdahale eğitimleriyle görme yetilerini kullanabilmelerini desteklediğimiz “Günışığı” projemiz aracılığıyla, görme engelli bireylerin yaşamlarına katkı sağlıyoruz. AVM, kampüs ve havaalanı gibi kompleks yapılarda görme ve işitme engelli bireylerin rahatlıkla hareket edebilmelerine ve sosyal hayatın içinde daha iyi koşullarda yer alabilmelerine destek olmak amacıyla “Sesli Adımlar” projemizi hayata geçirdik. Teknoloji ile sanatı buluşturmayı amaçladığımız ve ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’nde ise deneyim ve dinlence alanlarının yanı sıra özel etkinliklerle, gençler, çocuklar, görme ve işitme engelliler için en kısa zamanda önemli projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Teknolojiyi faydaya dönüştürmeyi odağımıza aldığımız çalışmalarımız kapsamında Braille alfabesiyle hazırlanan Bilge Çocuk Dergisi’ne sunduğumuz katkıdan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

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HER AY BİNLERCE ÇOCUĞA ULAŞIYORUZ

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ise konuya ilişkin açıklamasında, “Bilge Çocuk ve Bilge Minik markalı dergilerimizle her ay binlerce çocuğa ulaşıyoruz. Fakat hiç göremeyen çocukların dünyasını henüz keşfetmemiştik. Görme engelli kardeşlerimiz için kabartma alfabeli bir dergi çıkaracağımızı ilk öğrendiğimizde çok heyecanlandık. Albayrak Medya çatısında geçtiğimiz yıl projenin ilkini gerçekleştirdik. Ardından görme engelli kardeşlerimizle ailelerinden yoğun talep almaya başladık bu vesileyle projenin her fırsatta devamını getirdik. Bu tür özel baskı Braille alfabeli yayınlara ulaşmak çok zor olduğu için herkes okuyabilsin diye özel çocuklarımıza dergimizi ücretsiz olarak ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

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Yeni sayı hakkında bilgi veren Bilge Çocuk Dergisi Editörü Mustafa Baltacı ise “Vücudumuzun Minik Kahramanları'nı kapağına taşıyan dergimiz, çocukların ilgisini çekebilecek orijinal içerikleriyle ilham olmaya ve onlar için yeni kapılar açmaya devam ediyor. Bilge Çocuk dergisi, çocukların okuma kültürü edinmesini, dünyadaki gelişmelerden haberdar olmasını, bilime ve teknolojiye merak duymasını, değerlerimizi ve tarihimizi içselleştirmesini amaçlıyor” dedi.

Derginin 7 yaş ve üzerine hitap ettiğini belirten Baltacı, içeriklerin kısa, okunabilir ve anlaşılabilir metinlerden oluştuğunu söyledi. Baltacı, “Dergi, kabartmalı Braille alfabesiyle basıldı. Bu sayede görme engelli çocuklar, ilgilerini çeken konuları braille alfabesiyle okuyabilecekler. Braille alfabesi, her yerde basılmayan bir özelliğe sahip. Matbaa tarafı da çok titiz çalışıldı” diye konuştu.

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Dergiyi ücretsiz olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla görme engelli bireylerin okuduğu okullara, sivil toplum kuruluşları ve derneklere ulaştırdıklarını aktaran Baltacı, “Ayrıca temin etmek isteyenlere bilgecocuk.com adresinden talep formuyla başvurmaları halinde ücretsiz olarak gönderilebilecek” dedi.