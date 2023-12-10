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Böyle evlat olmaz olsun! Pencereden bağırarak yardım istedi... 'Sürekli içip beni dövüyor'

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#Esenyurt#Darp#Polis
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2023 13:52

İstanbul Esenyurt’ta oğlu tarafından darp edilen bir anne, pencereden bağırarak yardım istedi. Komşular annenin yardımına koşarak eve gelirken annesine şiddet uygulayan şahsı darbetti. Yaşananlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün akşam Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre evden uzaklaştırma kararı alınan madde bağımlısı şahıs, annesinin yaşadığı eve geldi. Bir süre sonra şahıs, evde bulduğu eşyalarla annesine fırlatmaya başladı ve kadının boğazına bıçak dayamaya çalıştı.

Acı içinde kalan kadın çareyi pencereden dışarı bağırarak yardım istemekte buldu. O sırada apartmanda sesleri duyan komşular, kadının yardımına koştu. Zili çalan apartman sakinleri kadının kapıyı açmasıyla madde bağımlısı şahsı yumruk ve sopa ile vurarak darbetti. Bir süre önce annesine şiddet uygulayan şahıs, aldığı darbelerin acısıyla “Anne!” diyerek bağırmaya başladı.

Olay sonrası konuşan kadın, “Cihan benim oğlum. Eline evde ne geçerse benim kafama çalıyor. Zaten şikayetim de var. Beni dövüyordu. Ben camdan ‘Ne olur eve gel’ dedim. Evden uzaklaştırması da var ama yine de akıllanmıyor. Sürekli içip beni dövüyor. Yine şikayetçi olacağım. Bıktım, usandım. Oğlum beni öldürecek” ifadelerini kullandı.

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Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. İfadesi alınan yaşlı kadın, oğlundan şikayetçi oldu. Polis, komşu dayağından sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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#Esenyurt#Darp#Polis

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