Bosnalı çocuklara dev konser

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Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Bosna Hersek’te 11-14 Mayıs tarihleri arasında “Türkiye Günleri ve Çocuk Şenliği” programı düzenledi. 11-12 Mayıs’ta Saraybosna’daki Safet Zajko Parkı’nda gerçekleşen “Türkiye Günleri” etkinliğinde, Türk mutfağından kavurma, içli pilav, reyhan şerbeti, muhammara, baklava, dondurma gibi lezzetler katılımcılara ikram edildi.

Halat çekme, çuval yarışı, topaç çevirme, yumurta taşıma gibi geleneksel oyunlar çocuklara oynatılırken, çocukların en ilgi gösterdiği program ise yüz boyama oldu. Halk oyunları, çizgi film gösterimleri, uçurtma şenliği gibi aktivitelerin de düzenlendiği iki gün içerisinde şenliğe her yaştan 20 bin kişi katıldı. “Tercihim Türkçe” projesi kapsamında da ülkedeki okullarda Türkçe öğrenen 11-16 yaş aralığındaki 5 bin 250 öğrenci bir araya getirildi.



EN BÜYÜK ETKİNLİK

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Zenica’da düzenlenen proje Türkiye’nin yurtdışında yaptığı en büyük etkinlik olarak biliniyor. Programa Bosna Hersek’in her bölgesinden 120 otobüsle öğrenciler taşındı. Otobüslerin yüzde 80’i ise Bosna Hersek’teki belediyeler tarafından karşılandı.

KARDEŞ RENKLER

Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği’nin de destek verdiği etkinlikte, Türkiye ve Bosna Hersek’in kültürel renkleri yer aldı. Çocuk ve halk oyunları gösterilerinden, çeşitli konserlere kadar gün boyunca çok sayıda etkinlik düzenlendi. Sezen Aksu’nun “Vazgeçtim” şarkısı da Barış Manço’nun “Gülpembe”si de Ankara oyunhavaları da Türk ve Bosnalı öğrenciler tarafından salonda seslendirildi. Balkanların “Aleyna Tilki’si” olarak tanımlanan Dzejla Ramovic de şarkılarıyla çocukları coşturdu.