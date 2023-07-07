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Boşanmak istemeyince dehşet saçmış

Güncelleme Tarihi:

#Boşanma#Tartışma#Cinayet
Boşanmak istemeyince dehşet saçmış
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 07:00

Sarıyer’de Erdal Şahin, tartıştığı eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi Salime Şahin’i öldürüp intihar ettiği olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

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İstanbul Sarıyer, Pınar Mahallesi Boğaziçi Sitesi D Blok’ta önceki akşam saatlerinde silah sesleri yükselmesi üzerine polise ihbarda bulunuldu. Polis ve sağlık ekipleri eve geldi. Eve giren polisler, Nazlı Şahin (39), Salime Şahin (57) ve Erdal Şahin’i (46) tüfekle vurulmuş halde ölü olarak buldu. Erdal Şahin’in olayda kullandığı tüfek de yanı başındaydı. Erdal Şahin’in kayınpederi Mehmet Şahin eve geldiğinde de korkunç manzarayla karşılaştı ve kalp krizi geçirdi. Mehmet Şahin hemen hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, yapılanan incelemenin ardından 3 kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ERDAL ŞAHİN İSTEMİYORDU

Polis ekipleri yaptıkları araştırmaya göre, Nazlı Şahin, eşinden boşanmak istiyordu. Bu talebe eşi Erdal Şahin şiddetle karşı çıkıyordu. Olay akşamı da bununla ilgili taraflar konuşurken tartışma çıktı. Tartışma sırasında Erdal Şahin önce eşini daha sonra kayınvalidesini öldürdükten sonra çenesine tüfek namlusunu dayanarak ateşlemişti.

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#Boşanma#Tartışma#Cinayet

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