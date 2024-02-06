Borçka’da sel hasara neden oldu, cemaat camide mahsur kaldı

Haberin Devamı

Aşırı yağışlar ilçeye bağlı Yeniyol Mahallesi'nde sele neden oldu. Derenin taşması sonucunda bazı ev ve iş yerlerinin zemin katları sularla kaplandı. Göle dönen caddelerde park halinde araçlar, sulara gömüldü. Bazı araçlar suyla birlikte sürüklendi.

Sele Yeniyol Cami’nde yakalanan cemaatin yardımına belediye personeli koştu. İş makinesi kepçesine bindirilen cemaat güvenli bölgeye taşındı.

Öte yandan Borçka-Hopa yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı. Borçka-Hopa yolunda derenin taşması ile yol sular altında kaldı.