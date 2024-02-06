×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Borçka’da sel hasara neden oldu, cemaat camide mahsur kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Artvin#Borçka#Sel
Borçka’da sel hasara neden oldu, cemaat camide mahsur kaldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 21:52

Artvin’in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. İlçede bazı ev ve işyerleri ile zemin ve bodrum katlarını su bastı. Araçlar sular altında kalırken camide mahsur kalan cemaatin yardımına belediye personeli koştu.

Haberin Devamı

Aşırı yağışlar ilçeye bağlı Yeniyol Mahallesi'nde sele neden oldu. Derenin taşması sonucunda bazı ev ve iş yerlerinin zemin katları sularla kaplandı. Göle dönen caddelerde park halinde araçlar, sulara gömüldü. Bazı araçlar suyla birlikte sürüklendi.

Sele Yeniyol Cami’nde yakalanan cemaatin yardımına belediye personeli koştu. İş makinesi kepçesine bindirilen cemaat güvenli bölgeye taşındı.

Öte yandan Borçka-Hopa yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı. Borçka-Hopa yolunda derenin taşması ile yol sular altında kaldı.

Borçka’da sel hasara neden oldu, cemaat camide mahsur kaldı

Borçka’da sel hasara neden oldu, cemaat camide mahsur kaldı

Borçka’da sel hasara neden oldu, cemaat camide mahsur kaldı

Borçka’da sel hasara neden oldu, cemaat camide mahsur kaldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Artvin#Borçka#Sel

BAKMADAN GEÇME!