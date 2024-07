‘Boncuklu Tarla’nın takıları ‘piercing’ çıktı

Haberin Devamı

Mardin’in Dargeçit ilçesindeki kırsal Ilısu Mahallesi’ndeki Boncuklu Tarla arkeolojik alanında 2012’den beri yapılan kazılarda, Neolitik dönemden kalma 12 bin yıl öncesine ait çok sayıda süs eşyası çıkarıldı. Bulunan iskeletlerin bazılarında da çeşitli takılar bulundu. Yapılan incelemelerde takıların dudak ve kulaklara takılan labretler (piercing) olduğu tespit edildi.

CAMBRIDGE ÜNİVERSİTESİ YAYINLADI

İncelemelerin ardından Birleşik Krallık’ta bulunan Cambridge Üniversitesi’nin bilimsel yayın organlarından Antiquity dergisinde labretlerle ilgili makale yayınlandı.

Haberin Devamı

Ankara Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Emma L Baysal, Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Ergül Kodaş ve Batman Üniversitesi Arkeoloji Anabilim Dalı’ndan Kazım Özkan’ın imzaları ile yayınlanan ‘Bodily boundaries transgressed: corporal alteration through ornamentation in the Pre-Pottery Neolithic at Boncuklu Tarla’ (Bedensel sınırların aşılması: Boncuklu Tarla, Türkiye’de Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’da süsleme yoluyla bedensel değişim) başlıklı makalede takı kültürüne yeni bir boyut kazandırıldı. Makalede, takılar ile bunları takan insanların bedenleri arasında bağlantı kuran kanıtlar yer aldı. Doç. Dr. Ergül Kodaş, “Makaleden sonra artık biliminsanları bu objelerin ismini de küpe ve labret olarak kullanmaya başladı. Anadolu coğrafyası, gün geçtikçe Neolitik yani Cilalı Taş Devri üzerine yeni veriler elde edilmesini sağlıyor. Boncuklu Tarla’da bulunan takıların bireylerin yaş ve cinsiyetleri ile bu objelerin dağılımı arasındaki ilişki yeni yorumlamaların yapılmasına olanak sağlamaktadır” dedi.