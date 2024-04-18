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‘Bombacı Mülayim’ polis çıktı

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#Bitlis#Ortaç Şekeroğlu#Bombacı Mülayim
‘Bombacı Mülayim’ polis çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 07:00

Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu’nun, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracı ve polis memuru olan eşinin görev yerinin sosyal medya platformu ‘X’ üzerinden paylaşılması üzerine Bitlis Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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Bu paylaşımların Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru V.K. tarafından ‘BombacıMülayim01’ adıyla açılan hesaptan yapıldığı belirlendi.

3 BİN GİZLİ EVRAKI ARŞİVLEMİŞ

V.K., 3 gün önce görev yaptığı Trabzon’da yakalanarak ‘terörle mücadele eden personeli hedef göstermek’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına vermek, yaymak ve ele geçirmek’ suçlarından gözaltına alınıp Bitlis’e getirildi. Polis memuru V.K.’nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, kişiye özel, gizli ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakı arşivlediği belirlendi. V.K.’nin ayrıca hukuki yardım adı altında menfaat temin ettiği, kendisine para aktarımında bulunan birçok mağdurun da bulunduğu tespit edildi. V.K.’ye Bitlis’te asılsız bilgi aktardıkları tespit edilen polis memurları S. B. ve O.Z. de önceki gün gözaltına alındı. 

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EMNİYET’İN VERİLERİNİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYORDU

Emniyet Genel Müdürlüğü, V.K. hakkında, 2 kere ‘meslekten çıkarma’ disiplin cezası kararı verildiğini açıkladı.

 

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#Bitlis#Ortaç Şekeroğlu#Bombacı Mülayim

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