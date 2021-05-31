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Gündem
AA
Haber Giriş: 31.05.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

Bolu'da nilüferleri koparana 160 bin liraya kadar ceza verilecek

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Bolu'da nilüferleri koparana 160 bin liraya kadar ceza verilecek

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük Tabiat Parkı'nda yetişen nilüfer çiçeklerini koparanlara, 160 bin liraya kadar para cezası kesilecek.

Havaların ısınmasının ardından göllerde bulunan beyaz ve sarı nilüferlerin çiçek açmasıyla Abant ve Gölcük Tabiat Parkları bir başka güzelliğe büründü.

Görevliler, nilüferlerin kopartılmaması için bölgede denetimlerini sürdürüyor.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, korunan alanlarda biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi, Çevre Kanununa göre cezaların iki katı artırılarak uygulanmasını gerektiriyor.

Bu nedenle bir gölden nilüfer koparan kişiye, türüne ve miktarına bağlı olarak minimum 20 bin liradan 160 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.

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