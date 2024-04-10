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Bolu'da kaza: 2 ölü, 1 yaralı

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#Bolu#Kaza#Tur Otobüsü
Boluda kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 20:51

Bolu'da D-100 yolunda tur otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki Serdar Genişyürek (19) ve Mehmet Ali Yoz (24) yaşamını yitirdi, Ahmet Şahan (19) ağır yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolunun Bolu geçişi Gölyüzü kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 EA 5725 plakalı otomobil, Irak plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulundan Serdar Genişyürek, Mehmet Ali Yoz ve Ahmet Şahan ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Boluda kaza: 2 ölü, 1 yaralı

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza haberini alıp bölgeye gelen yaralıların yakınları sinir krizi geçirirken, yaralılar ise sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Serdar Genişyürek ve Mehmet Ali Yoz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Ahmet Şahan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Boluda kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tur otobüsünün şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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#Bolu#Kaza#Tur Otobüsü

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