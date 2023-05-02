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Bolu’da ‘kayıp tepsi’ polemiği

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#Adile Naşit Heykeli#Bolu#Tanju Özcan
Bolu’da ‘kayıp tepsi’ polemiği
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 07:00

Adile Naşit heykelindeki çay tepsisi kaybolunca Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan “AK Parti binasında olduğundan şüphelenmiyor değilim” dedi. Ancak tepsinin belediye ekipleri tarafından tamir için söküldüğü ortaya çıkınca AK Parti’den yanıt gecikmedi.

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BOLU Belediyesi tarafından İzzet Baysal Mahallesi’ne sulama kanalının üzeri kapatılarak yapılan yürüyüş yolunun üzerine 22 adet heykel yerleştirildi. Yürüyüş yoluna ayı, kurbağa, kaplumbağa, tavşan gibi çeşitli hayvan heykellerinin yanı sıra Adile Naşit’in elinde çay tepsisi olan 'Hafize Ana' heykeli de konuldu.

HIRSIZLIKLA SUÇLADI

Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından 'Adile Naşit' heykelinin elindeki çay tepsisinin çalındığını açıkladı. Özcan paylaşımında, “Kanal Yolu projemizde bulunan Adile Naşit heykelinin elindeki tepsi, birisinin bir yerine batmış ki çalmış. Gerizekalılar o çayları gerçek mi sandınız? Elimizde kamera görüntüleri var ve AKP binasında olduğundan şüphelenmiyor değilim. Uyarıyorum. O tepsi ya güzellikle gelecek ya da ben getirtmesini bilirim” ifadelerini kullandı.

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Bolu’da ‘kayıp tepsi’ polemiği
Adile Naşit’in Hababam Sınıfı’ndaki Hafize Ana karakterinin heykelindeki çay tepsisinin, tamir için belediyeye götürüldüğü ortaya çıktı.

BELEDİYEDE ÇIKTI

Özcan’ın paylaşımının ardından çalındığı iddia edilen heykeldeki tepsinin oyun oynayan çocuklar tarafından tahrip edildiği ortaya çıktı. Tepsinin kırıldığını gören bir esnafın belediyeyi arayarak ihbarda bulunduğu, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de heykelin kırılan kısmını alarak tamirat için Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne götürdüğü öğrenildi. Heykelin zarar gören kısmının tamirat işleminden sonra geri koyulacağı belirtildi. 

 

AK PARTİ: CEVAP VERME TANJU ÖZCAN

- AK PARTİ BOLU İl Başkanı Suat Güner kendilerini suçlayan Başkan Özcan’a tepki göstererek, “Şimdi tekrar soruyorum, geri zekâlı kim? Uhdesindeki Zabıta ve Park Bahçeler Müdürü’nden haberi olmayan belediye başkanı kim? Hırsız kim? Cevap verme bence Tanju Özcan. Millet verecek az kaldı sabret. Aslında kaybolan tepsi değil. Heykelcikler için kaybolan Bolu’nun 22 milyonu. Doğru mu Tanju Özcan?” dedi.

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#Adile Naşit Heykeli#Bolu#Tanju Özcan

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