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Bolu Tüneli 46 gün tek yönlü kapalı olacak

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#Kaynaşlı#Abant#İstanbul
Bolu Tüneli 46 gün tek yönlü kapalı olacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 07:00

İstanbul-Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Geçişinde, Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında 46 gün süreyle onarım çalışması yapılacak.

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25 Eylül-9 Kasım tarihleri arasında İstanbul-Ankara yönünde geçişler Bolu Dağı’ndan sağlanırken, Ankara-İstanbul yönünde ise yol açık olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaptığı duyuruda, “Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan 23 km’lik kesim (Bolu Tüneli dahil), tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül 2023 Saat 08.00’dan 09 Kasım 2023 Saat 17.00’a kadar 46 gün süreyle trafiğe kapatılacaktır. Bu süre boyunca söz konusu kesimde Ankara İstikametindeki trafik, D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun İstanbul istikameti, trafiğe hizmet vermeye devam edecektir.” ◊ ANKARA

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#Kaynaşlı#Abant#İstanbul

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