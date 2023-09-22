Bolu Tüneli 46 gün tek yönlü kapalı olacak

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25 Eylül-9 Kasım tarihleri arasında İstanbul-Ankara yönünde geçişler Bolu Dağı’ndan sağlanırken, Ankara-İstanbul yönünde ise yol açık olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaptığı duyuruda, “Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan 23 km’lik kesim (Bolu Tüneli dahil), tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül 2023 Saat 08.00’dan 09 Kasım 2023 Saat 17.00’a kadar 46 gün süreyle trafiğe kapatılacaktır. Bu süre boyunca söz konusu kesimde Ankara İstikametindeki trafik, D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun İstanbul istikameti, trafiğe hizmet vermeye devam edecektir.” ◊ ANKARA