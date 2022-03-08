Bölge hassas hazırlıklı olmalıyız

Haberin Devamı

Akar, “Bunlara karşı her anlamda hazırlıklı olmamız lazım” vurgusu da yaptı. Bakan Akar, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Atatürk’ün dediği gibi ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ diyoruz. Biz barış istiyoruz. Biz sorunların diyalog, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesinden yanayız. Buna gayret gösteriyoruz. Bizim Rusya ile de Ukrayna ile de ilişkimiz var. Bu ilişkilerimizi de sürdürmek suretiyle olabildiğince erken zamanda bir ateşkesin, istikrarın, barış ve huzur ortamının ortaya çıkması, iki ülke arasındaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayıp bütün kademelerde Türkiye Cumhuriyeti olarak temaslarımızı gece-gündüz sürdürüyoruz.”

UKRAYNALI BAKANLA KONUŞTU

Temasları kapsamında Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov’la da telefonda görüşen Akar, Türkiye’nin barış ve huzurun tesisi için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu yineledi.