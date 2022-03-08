Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bölge hassas hazırlıklı olmalıyız

#Hulusi Akar#SAS#SAT
Bölge hassas hazırlıklı olmalıyız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün düzenlenen Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS) Diploma Töreni’nde Ukrayna’da devam eden savaşla ilgili konuşurken bölgenin son derece hassas bir dönemden geçtiğini belirtti.

Haberin Devamı

Akar, “Bunlara karşı her anlamda hazırlıklı olmamız lazım” vurgusu da yaptı. Bakan Akar, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Atatürk’ün dediği gibi ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ diyoruz. Biz barış istiyoruz. Biz sorunların diyalog, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesinden yanayız. Buna gayret gösteriyoruz. Bizim Rusya ile de Ukrayna ile de ilişkimiz var. Bu ilişkilerimizi de sürdürmek suretiyle olabildiğince erken zamanda bir ateşkesin, istikrarın, barış ve huzur ortamının ortaya çıkması, iki ülke arasındaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayıp bütün kademelerde Türkiye Cumhuriyeti olarak temaslarımızı gece-gündüz sürdürüyoruz.”

UKRAYNALI BAKANLA KONUŞTU

Temasları kapsamında Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov’la da telefonda görüşen Akar, Türkiye’nin barış ve huzurun tesisi için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu yineledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hulusi Akar#SAS#SAT

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Martı' gibi olacak mı?

#Hava Durumu
Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Martı' gibi olacak mı?

#Hava Durumu
Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin