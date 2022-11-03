Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Boğazına şeker kaçan öğrencisini 'Heimlich manevrası' ile kurtardı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Heimlich Manevrası#İlk Yardım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 15:39

Adana’da ders sırasında boğazına şeker kaçtıktan sonra fenalaşan 10’uncu sınıf öğrencisi İsmail Maraşlıoğlu, öğretmeni Ömer Akdemir’in yaptığı 'Heimlich manevrası' ile kurtuldu. Yaşanan o anlar, sınıfın güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. 10’uncu sınıf elektronik bölümü öğrencisi İsmail Maraşlıoğlu’nun boğazına ders sırasında yediği şeker kaçtı. Maraşlıoğlu’nun fenalaştığını gören arkadaşları sırtına vurarak müdahale etmeye çalıştı.

Boğazına şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrası ile kurtardı

Durumu fark eden elektrik öğretmeni Ömer Akdemir, hemen Heimlich manevrası yaparak, Maraşlıoğlu’nun boğazına kaçan şekerin çıkmasını sağladı.

Öğrencisinin hayatını kurtaran Akdemir’in 2021 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlkyardım Eğitim Merkezi’nde eğitim aldığı öğrenildi.

Boğazına şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrası ile kurtardı

Haberin Devamı

Bu arada yaşananlar, sınıfın güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Heimlich Manevrası#İlk Yardım

BAKMADAN GEÇME!

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

#Kral Charles
Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... 48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz

Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... '48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz'

#Kumulların Hanımı
Fenerbahçede yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor Yerli teknik direktörler yorumladı: Futbolcular Hocamız çözer diye bakıyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: "Futbolcular 'Hocamız çözer' diye bakıyor"

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

#Kral Charles
Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... 48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz

Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... '48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz'

#Kumulların Hanımı
Fenerbahçede yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor Yerli teknik direktörler yorumladı: Futbolcular Hocamız çözer diye bakıyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: "Futbolcular 'Hocamız çözer' diye bakıyor"

#Fenerbahçe