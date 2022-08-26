Boğaz'ın gediklisi... Bir fırtınayı daha atlattı

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İstanbul Çengelköy’deki çay bahçelerine ‘çınar altı’ denilmesinin sebebi, tam ortada bulunan yaklaşık 200 yaşındaki Londra çınarıdır. Çengelköy’le adeta bütünleşen dev çınar, 27 Temmuz 2017 gecesi çıkan fırtınada devrildi. İBB ekipleri o dönemki başkan Kadir Topbaş’ın talimatıyla, gövdesi çürüyen çınar adeta ameliyat etti ve ayağa kaldırdı. Çınar’ın 26 metrelik boyu budamayla 8 metreye indirildi. Çınar ağacına son bakım da bu yıl yapıldı. Çürüyen yerleri çam katranıyla kaplanan dev çınarın toprağı havalandırıldı ve besin takviyesi yapıldı.

SABAH İLK İŞ KONTROL

Üzerinden yeşil dallar çıkartan ancak yaşamı halen pamuk ipliğine bağlı olan Londra çınarı önceki gece çıkan fırtınayla yeni bir sınav daha verdi. Çınarı ayağa kaldıran ve 5 yıldır gözü gibi bakan İBB Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Kentsel Ekolojk Sistemler Müdür Yardımcısı Aydın Çetinkaya fırtına ve şiddetli yağışın ardından hastasına koşan bir doktor gibi mesaiye yaşlı çınarın yanında başladı.

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TOMOGRAFİ ÇEKİLİYOR

Denize 20 metre mesafede bulunan ağacın son durumuyla ilgili Hürriyet’e bilgi veren Aydın Çetinkaya “Akustik tomografi ile ağacı düzenli olarak kontrol altında tutuyoruz. Maalesef sahil tarafında olan kısımda, ciddi deniz esintisinden dolayı tuzluluk var. Yani denize bakan yamaçlarda yaptığımız akustik temaslarda canlılık yok. Ağaç can çekişiyor, biz de onu yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.