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Boğaz’da mehtap turları... Şehir hatları yaza hazır

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#İBB#Şehir Hatları#Tur
Boğaz’da mehtap turları... Şehir hatları yaza hazır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Şehir Hatları’nın kış tarifesi sona eriyor. Yaz tarifesi 17 Haziran’da başlayıp, 8 Eylül 2024’te sona erecek.

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Beşiktaş-Adalar Hattı’na 2 sefer eklenirken, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı’na hafta sonu ve resmi tatil günlerini kapsayacak şekilde iki sefer daha konuldu. Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Hattı’na 1, Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı Hattı’na ise geçen yıldan farklı olarak Anadolu Kavağı-Poyraz ve Poyraz-Anadolu Kavağı olarak 2 sefer eklendi. Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı, Beykoz Sarıyer Hattı, Aşiyan-Üsküdar Hattı, Kadıköy-Haliç Hattı, Beşiktaş-Haliç Hattı, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı, Maltepe-Adalar Hattı, Bostancı-Adalar Ring Hattı, Çengelköy-Kabataş Hattı, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hatt yaz tarifesinde de hizmet vermeye devam edecek.

ADALAR’A GECE SEFERLERİ

Bostancı-Adalar Ring Hattı’nda her gün, Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş Hattı’nda ise hafta sonları gece
seferleri yapılacak.

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- Şehir Hatları’nın bir yaz klasiği olan ve her cumartesi yapılan Mehtap Turları da yaz boyunca devam edecek. Mehtap Gezileri, Bostancı- Kadıköy- Eminönü- Üsküdar- Beşiktaş- Rumeli Kavağı- Anadolu Kavağı Hattı’nda yapılacak. Ayrıca yaz-kış yapılan Boğaz turları da hizmette olacak. ‘Uzun Boğaz Turu’ ve ‘Kısa Boğaz Turu’ olarak yapılan her iki tur günde 1 kez yapılacak. Kısa Boğaz Turu, resmi tatil ve bayram günlerinde ise günde 2 kez yapılacak.

 

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#İBB#Şehir Hatları#Tur

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