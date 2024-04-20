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Bodrum'da inşaat alanında toprak kayması: 2 işçi yaralı

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#İnşaat#Toprak Kayması#Bodrum
Bodrumda inşaat alanında toprak kayması: 2 işçi yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 16:14

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir inşaatta kanalizasyon borusu döşemek için yapılan çalışmada kayan toprağın altında kalan işçiler Ferhat Görerer ve Feyyaz Şimşek, yaralı kurtarıldı.

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Konacık Mahallesi Gazderesi Caddesi'nde bir inşaatta, saat 12.30 sıralarında, kanalizasyon borusu döşemek için kazılan kanalda, yağmur nedeniyle yumuşayan toprak kaydı. Kanalda çalışan işçiler Ferhat Görerer ve Feyyaz Şimşek, toprak altında kaldı. Çevredekiler durumu Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum Koordinasyon Merkezi'ne bildirip, yardım istedi.

Bölgeye ulaşan AKUT ekipleri 2 işçiyi yaralı olarak kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan işçiler, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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#İnşaat#Toprak Kayması#Bodrum

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