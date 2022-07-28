BM Güvenlik Konseyi’nde Zaho saldırısı oturumu: ‘Terör örgütü Irak’ı işgal etmiş’

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Kuzey Irak’taki saldırıyla ilgili olağanüstü toplantısında konuşan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Bağdat yönetiminin saldırıdan Türkiye’yi sorumlu tuttuğunu ve bunu “Irak’ın egemenliğine yönelik askeri bir saldırı olarak kabul ettiğini” söyledi. Türkiye’nin bölgedeki tüm askerlerini çekmesini istediklerini söyleyen Hüseyin, Türkiye’yle yapılacak ortak soruşturmaya da sıcak baktıklarını belirtti.

‘PKK IRAK’I İŞGAL ETMİŞ’

Iraklı Bakan Hüseyin’in çıkışına Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Öncü Keçeli’den yanıt geldi. Türkiye’nin Irak’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği güçlü desteği her zaman koruduğunu söyleyen Keçeli, “Kuzey Irak’ın bazı bölgelerinde Irak ya da Bölgesel Kürt Yönetimi’nin değil terör örgütü PKK’nın bayrakları dalgalanıyor” dedi. Keçeli, PKK’nın Kuzey Irak’ta 800 kadar köyü zorla boşaltarak 10 bin kilometrekarelik bir bölgeyi kontrolü altında tuttuğunu söyledi. Terör örgütünün bu yılın ilk altı ayında Türkiye’ye 339 saldırı düzenlediğine dikkat çeken Keçeli, “Gerçekler için adım atmaya hazır olduğumuzu belirttik” dedi.

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IRAK BM ÖZEL TEMSİLCİSİ: TÜRKİYE İŞBİRLİĞİNE HAZIR





BM Güvenlik Konseyi, Irak’ın kuzeyinde geçen hafta 9 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili acil toplantı yaparken BM Irak Özel Temsilcisi Hollandalı Jeanine Hennis-Plasschaert de söz aldı. Özel Temsilci, Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Öncü Keçeli’nin saldırının sorumlusunu belirlemek için ortak soruşturma yapılmasına ilişkin sözlerini doğrulayan açıklamalar yaptı. Jeanine Hennis-Plasschaert, Duhok’taki saldırıyla ilgili Irak Başbakanı’yla yaptığı görüşmeyi aktarırken Türkiye’nin konuyu netleştirmek için ortaklaşa ele alma konusunda işbirliğine açık olduğunu belirtti. Özel Temsilci Plasschaer, “Türkiye’nin de tam olarak ne olduğunu belirlemek için konuyu Irak ile birlikte ele almaya hazır olduğunu anlıyorum” diye konuştu.