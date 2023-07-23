×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bitlis'te yavru ayı kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Bitlis#Ayı#Doğa
Bitliste yavru ayı kamerada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 10:23

Bitlis'te Nemrut Kalderası'nda yaşayan yavru ayının kendisini görüntülemek isteyen araç sürücüsü Zeki Ulaştan'a saldırısı görüntülendi.

Haberin Devamı

Dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü civarında yaşayan boz ayılar ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Her gün yerli ve yabancı yüzlerce turistin akın ettiği Nemrut Kalderası, doğal güzelliğinin yanı sıra boz ayılarıyla da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Nemrut Kalderası'nı gezmeye giden Zeki Ulaştan, yavru boz ayıları gördü.

Aracının camını yarıya kadar indiren ve yavru ayıları cep telefonuyla görüntülemek isteyen Ulaştan, bir yavru ayının kendisine doğru saldırı hamlesini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaydedilen görüntüde ayı saldırısı sonucu bir anda paniklediğini ve korktuğunu ifade eden Zeki Ulaştan, aracıyla olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bitlis#Ayı#Doğa