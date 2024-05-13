Bisikletli Zeliha’nın öldüğü kazanın görgü tanığı: Yolda değildik

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ÇANAKKALE Eceabat’ta 28 Nisan akşamı, S.Ç. yönetimindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet, Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş’in (23) kullandığı bisiklete çarptı. Hastaneye kaldırılan Güneş, kurtarılamadı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen S.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazada ölen Zeliha Güneş’in ise 5 Mayıs’ta düzenlenen 11’inci Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’na katılmak için antrenman yaptığı öğrenildi.

‘KAMYONET SÜRATLİ GEÇTİ’

Kazanın görgü tanığı E.A.’nın ifadesi ortaya çıktı. E.A. savcılıkta verdiği ifadede, “Zeliha önde gidiyordu. Ben de birkaç teker arkasından artçı olarak bisiklet kullanıyordum. 20-30 metre gittikten sonra yanımda süratli bir şekilde kamyonet geçti. Kamyonetin rüzgârından etkilendim ancak bisikletin hâkimiyetini kaybetmedim. Benimle aynı hizada bisiklet kullanan Zeliha’nın kullandığı bisikletin gidonuna kamyonetin kasası çarptı. Zeliha yere düştü. Olay sırasında yol çizgisinin iç tarafındaydık. Hiçbir şekilde yola çıkmamıştık. Kamyonet sürücüsü kazadan sonra yavaşladı. Duracağını sandım. Bisikletimi bıraktıktan sonra başımı kaldırdığımda kamyonet sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığını gördüm. Olay yerinde bulunan bir motosikletli korna çalınca şahıs durdu” diye konuştu.

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Acılı aile cenazeyi almak için beklerken Dilara’nın küçük kızının her şeyden habersiz morg önünde oyunlar oynaması yürekleri dağladı.

‘SERBEST KALMASI ACIMIZI DAĞLADI’

Zeliha Güneş’in annesi Gülsüm Güneş, adalet istediğini söyleyerek, “Ailemize, hayatımızın en kara gününü yaşatan sürücünün serbest bırakılması acımızı bir kat daha dağlamıştır. 23 yaşında, hayatının baharında gencecik bir fidan olan, güler yüzlü meleğim Zeliha’mızın umutlarını, hayallerini, geleceğini, hayatını yok eden bu kişinin tüm Türkiye’ye örnek olacak bir cezayı alması için hukuki süreci başlattık” dedi.