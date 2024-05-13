×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bisikletli Zeliha’nın öldüğü kazanın görgü tanığı: Yolda değildik

Güncelleme Tarihi:

#Zeliha Güneş#ÇANAKKALE#Eceabat
Bisikletli Zeliha’nın öldüğü kazanın görgü tanığı: Yolda değildik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 07:00

Bisiklet turuna katılmak için antrenman yapan Zeliha Güneş, kamyonet çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Olay anında Zeliha ile birlikte bisiklet süren E.A.’nın ifadesi ortaya çıktı: “Olay sırasında yol çizgisinin (banket çizgisi) iç tarafındaydık. Hiçbir şekilde yola çıkmamıştık.”

Haberin Devamı

ÇANAKKALE Eceabat’ta 28 Nisan akşamı, S.Ç. yönetimindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet, Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş’in (23) kullandığı bisiklete çarptı. Hastaneye kaldırılan Güneş, kurtarılamadı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen S.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazada ölen Zeliha Güneş’in ise 5 Mayıs’ta düzenlenen 11’inci Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’na katılmak için antrenman yaptığı öğrenildi.

‘KAMYONET SÜRATLİ GEÇTİ’

Kazanın görgü tanığı E.A.’nın ifadesi ortaya çıktı. E.A. savcılıkta verdiği ifadede, “Zeliha önde gidiyordu. Ben de birkaç teker arkasından artçı olarak bisiklet kullanıyordum. 20-30 metre gittikten sonra yanımda süratli bir şekilde kamyonet geçti. Kamyonetin rüzgârından etkilendim ancak bisikletin hâkimiyetini kaybetmedim. Benimle aynı hizada bisiklet kullanan Zeliha’nın kullandığı bisikletin gidonuna kamyonetin kasası çarptı. Zeliha yere düştü. Olay sırasında yol çizgisinin iç tarafındaydık. Hiçbir şekilde yola çıkmamıştık. Kamyonet sürücüsü kazadan sonra yavaşladı. Duracağını sandım. Bisikletimi bıraktıktan sonra başımı kaldırdığımda kamyonet sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığını gördüm. Olay yerinde bulunan bir motosikletli korna çalınca şahıs durdu” diye konuştu.

Haberin Devamı

Bisikletli Zeliha’nın öldüğü kazanın görgü tanığı: Yolda değildik
Acılı aile cenazeyi almak için beklerken Dilara’nın küçük kızının her şeyden habersiz morg önünde oyunlar oynaması yürekleri dağladı.

‘SERBEST KALMASI ACIMIZI DAĞLADI’

Zeliha Güneş’in annesi Gülsüm Güneş, adalet istediğini söyleyerek, “Ailemize, hayatımızın en kara gününü yaşatan sürücünün serbest bırakılması acımızı bir kat daha dağlamıştır. 23 yaşında, hayatının baharında gencecik bir fidan olan, güler yüzlü meleğim Zeliha’mızın umutlarını, hayallerini, geleceğini, hayatını yok eden bu kişinin tüm Türkiye’ye örnek olacak bir cezayı alması için hukuki süreci başlattık” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zeliha Güneş#ÇANAKKALE#Eceabat

BAKMADAN GEÇME!