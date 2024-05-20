Birlikte olmayı reddeden genç kızı iple boynundan bağlayıp kamyonetle birlikte uçurumdan yuvarladı

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 18 Mayıs'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda; 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kamyonetin uçurumdan yuvarlandığı ihbarının gelmesi üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine giden trafik polisleri, yuvarlanan 34 VM 9246 plakalı kamyonetin yanında Rümeysa Meriç Özcan'ın hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekibinin müdahalesinde, genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde hayatını kaybeden Özcan'ın boynunda ip bulunmasından şüphelenen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Genç kızın cenazesine yapılan otopside, vücudunda darp izleri ve boynunda bulunan ipin neden olduğu kesiklere rastlandı.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; polis ekiplerinin araştırmasında, hayatını kaybeden Rümeysa Meriç Özcan'ın olay günü T.A., C.Ç. (20), E.K. (20), Y.A.A. (20) ve K.N.K.(17) isimli arkadaşları ile buluştuğu tespit edildi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete getirildi. Yapılan incelemelerde T.A. ile Rümeysa Meriç Özcan'ın sevgili oldukları ve gün boyunca birlikte dolaştıkları, diğer şüphelilerden akşam saatlerinde ayrılarak olay yerine doğru gittikleri tespit edildi. Bunun üzerine genç kızın sevgilisi olan T.A. üzerinde yoğunlaşan ekiplerin yaptıkları sorguda, şüpheli cinayeti işlediğini itiraf etti.

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BİRLİKTE OLMAK İSTEDİ, GENÇ KIZ REDDETTİ

Şüpheli T.A. ifadesinde, arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirdikten sonra Rümeysa Meriç Özcan ile birlikte kamyonete binerek Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi, Eskiköy Caddesi'nde bulunan ormana gittiklerini, burada bir süre zaman geçirmelerinin ardından Rümeysa ile birlikte olmak istediğini ancak genç kızın kendisini reddettiğini söyledi. Bunun üzerine genç kızı darbederek boynuna ip geçirdiğini ve kamyonetin kapısına bağladığını söyleyen T.A., yaşanan arbede sırasında Rümeysa Meriç Özcan'ın başını kamyonetin demirine çarparak bayıldığını belirtti. Genç kızın öldüğünü düşünen T.A., paniğe kapılarak olaya kaza süsü vermek istediğini ve boynunda ip bağlı olan Rümeysa Meriç Özcan'ı kamyonete bindirdikten sonra, aracın vitesini boşa alarak kamyoneti uçurumdan yuvarladığını, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sözde kazayı ihbar ettiğini itiraf etti. Emniyette işlemleri tamamlanan T.A., C.Ç., E.K., Y.A.A. ve K.N.K., bugün Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi. Genç kızın cenazesi ise bugün Gölcük ilçesi Düzağaç Cami'de ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.