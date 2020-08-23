Bir yılda 6500 km yol yaptı; Tuba serinlik peşinde

Dalyan’daki İztuzu plajı ve civarı “Caretta Caretta” kaplumbağalarının Akdeniz’deki en önemli üreme ve yaşama alanlarından biri olarak koruma altında. Bölgede 11 yıl önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın katkılarıyla kurulan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) de kaplumbağalara yönelik koruma ve izleme projeleri yürütüyor. Ayrıca yaralı kaplumbağaların tedavisi ve yeniden doğaya kazandırılması için de özel bir üniteleri var. Tedavi edilip denize bırakılan kaplumbağalar üzerlerine takılan vericiler sayesinde takip edilerek rotaları ve hareket tarzlarına dair bilgiler kaydediliyor.

ROTAYI KUZEYE ÇEVİRDİ

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle yürütülen bu çalışmalar kapsamında takibe alınan kaplumbağalardan biri de yaralı olarak bulunup tedavi edilen ve kendisini bulan kişinin adı verilen Tuba… 28 Ağustos 2019’da uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan Tuba adlı kaplumbağanın o günden beri izlediği rotaya dair veriler belli oldu. Uydu takip cihazından gelen verilere göre denize açıldıktan sonra 2019’un Ekim sonuna kadar Türkiye kıyılarında kalan Tuba, bir ara Girit’e gidip geldi. Daha sonra mart ayı sonuna kadar Malta sahillerinde kaldı. Mayıs başında ise İtalya’ya geçti. Temmuz ayında en kuzeye Arnavutluk kıyılarına geçti. Tabu bugünlerde İtalya sahillerinin tadını çıkarıyor.

Projeyi yürüten uzmanlara göre Tuba, takip edilen kaplumbağalar içinde bugüne kadar en kuzeye gideni oldu. Uzmanlar bu durumu denizlerin ısınmasına bağlı olarak, kaplumbağanın serinlik arayışı olarak değerlendiriyor. Hürriyet, Tuba’nın rotasını düzenli aralıklarla haberleştirmişti.