Bir şişe sahte viski içti... 20 saat sonra böyle seslendi: Işıklar neden kapalı

Haberin Devamı

Kocaeli’nde taksi şoförü Salih Civan (36), İzmit’in Bekirdere Mahallesi’ndeki evinin yakınlarında bulunan tekel bayisinden sahte viski aldı. Civan içkiyi içtikten yaklaşık 20 saat sonra fenalaştı. Gözlerde kararma, solunum yetmezliği ve böbrek ağrısı şikâyeti olan Civan hastaneye kaldırıldı. Hastanede Civan’ın sahte içkiden zehirlendiği belirlendi. Yoğun bakıma alınan Civan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Civan’ın cansız bedeni otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

'2 ŞİŞE SAHTE VİSKİ 250 TL'

Salih Civan’nın dayısının oğlu Güray Şentürk, “Salih evden çıkıp, 5 dakika sonra tekrar eve gelmiş. Büyük ihtimalle evin yakınlarında bulunan bir tekel bayisinden sahte içki almış. 2 litrelik, 2 şişe viskiye 250 liraya vermiş. 2 şişenin birini içmiş, diğeri de evinde bulundu. Salih, aldıklarını içtikten 20 saat sonra evinden rahatsızlanmaya başlamış. Gözleri kararmış ve ‘Niye ışıkları kapattınız?’ demeye başlamış. Aynı zamanda solunumda zorlanmış ve böbrekleri ağrımaya başlamış. Biz 3 kere hastaneye gittik. İlk olarak gece 04.00’te gittik, ‘Hiçbir şey yok’ diye bizi geri eve gönderdiler. Ardından saat 09.00’da bir daha gittik. Yine geri gönderdiler. Hastamız gündüz 13.00 sırasında ‘Ölüyorum ben’ dedi. Biz de ambulans çağırdık. Hastaneye gittiğimizde doktorlar ilk olarak COVID-19 sandı.

'YÜZDE 100 KÖR OLDU'

Haberin Devamı

Salih, gözlerinin görmediğini, solunum yetmezliğinin olduğunu ve böbreklerinin ağrıdığını söyledi. Üçüncü kez gittiğimizde hemşire Salih’in ağzına alkollü bez koydu. Salih bir anda morarmaya başladı. Uzman doktor geldi ‘Alkol almış’ dedi. Onun öncesinde hiçbir doktor anlamamıştı. Ardından Salih yoğun bakımda hayatını kaybetti. Doktor, Salih’in gözlerinin yüzde 100 kör olduğunu ve böbreklerinin tamamen iflas ettiğini söyledi” diye konuştu.

BAŞKA CANLAR YANMASIN

Sahte içkiden hayatını kaybeden Salih Cıvan’ın dayısı, “Salih bir yerden sahte içki almış. Bu sahte içkiyi satan kişilerin bir an önce bulunması lazım. Çünkü ölüm vakaları çok artmaya başladı. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın” dedi.