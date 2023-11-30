Konya bu olayla çalkalanıyor! Güpegündüz kız çocuklarını kaçırmaya çalıştı.... 'Servis arızalandı, beni gönderdiler'

Haberin Devamı

İddiaya göre Konya'da sabah saatlerinde Bosna Sancak Mahallesi’nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Sabah okula gitmek için servis bekleyen 2 kız çocuğunun yanına beyaz renkli bir araç yaklaştı.

"SERVİS ARIZALANDI BEN GELDİM"

Arabanın kapısını ve bagajı açarak araçtan inen kimliği belirsiz kişi çocuklara ‘Servis arızalandı beni gönderdiler’ diyerek çocukları okula kendisinin götüreceğini söyledi. O sırada pencereden çocukların servise binip binmediğini kontrol eden ebeveynlerini fark etmeyen kimliği belirsiz kişi, çocuklar izin almak için yukarıya seslenince panikledi.

Kimliği belirsiz şahıs araçla servis aracı gelene kadar olay yerinde bekledi görüntüler apartmanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Şüpheli şahıs servis aracının gelmesiyle saniyeler içerisinde ortadan kayboldu.