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Konya bu olayla çalkalanıyor! Güpegündüz kız çocuklarını kaçırmaya çalıştı.... 'Servis arızalandı, beni gönderdiler'

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#Konya#Çocuk Kaçırma#Konya Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 16:45

Konya'da bugün sabah saatlerinde meydana gelen olay sosyal medyanın gündemine oturdu. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs, okul servisi bekleyen 2 kız çocuğunu kaçırma girişiminde bulundu. Şahıs, çocuklara "Servis arızalandı beni gönderdiler" dedikten sonra aracın kapısını ve bagaj kapağını açtı. Çocuklar, ailelerine seslenince apar topar kaçtı. O anlar ise apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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İddiaya göre Konya'da sabah saatlerinde Bosna Sancak Mahallesi’nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Sabah okula gitmek için servis bekleyen 2 kız çocuğunun yanına beyaz renkli bir araç yaklaştı.

Konya bu olayla çalkalanıyor Güpegündüz kız çocuklarını kaçırmaya çalıştı.... Servis arızalandı, beni gönderdiler

"SERVİS ARIZALANDI BEN GELDİM"

Arabanın kapısını ve bagajı açarak araçtan inen kimliği belirsiz kişi çocuklara ‘Servis arızalandı beni gönderdiler’ diyerek çocukları okula kendisinin götüreceğini söyledi. O sırada pencereden çocukların servise binip binmediğini kontrol eden ebeveynlerini fark etmeyen kimliği belirsiz kişi, çocuklar izin almak için yukarıya seslenince panikledi.

Kimliği belirsiz şahıs araçla servis aracı gelene kadar olay yerinde bekledi görüntüler apartmanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Şüpheli şahıs servis aracının gelmesiyle saniyeler içerisinde ortadan kayboldu.

 

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#Konya#Çocuk Kaçırma#Konya Haberleri

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