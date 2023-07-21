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Bir bidon da sen bırak

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#Muğla#Bodrum#Orman Yangını
Bir bidon da sen bırak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 07:00

Muğla Bodrum’da Kızılağaç Muhtarlığı, Kızılağaç Acil Müdahale (KAM) ekibi ve mahalleli tarafından çeşitli firmaların destekleriyle orman yangınlarına büyümeden müdahale için yol kenarına su dolu yüzlerce bidon konuldu.

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 Bidonların, sonbahar yağmurları yağıp, yangın riski geçtikten sonra toplanacağı bildirildi. Öte yandan sosyal sorumluluk gönüllüsü Ali Bilüç (67), yerleştirdiği bidonlar ve pankartlarla farkındalık kampanyası başlattı. “Bidon getir, soğuk su ikram” adı altında başlattığı kampanya ile kısa süre içerisinde birçok vatandaşın desteğini alan Bilüç, topladığı bidonlara su doldurarak, ormanlara yakın yolların kenarlarına bıraktı.
Ormanları korumanın önemine dikkat çeken Ali Bilüç, “Toplamda kısa süre içerisinde 140 bidon oldu” dedi.

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#Muğla#Bodrum#Orman Yangını