Bir bidon da sen bırak

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Bidonların, sonbahar yağmurları yağıp, yangın riski geçtikten sonra toplanacağı bildirildi. Öte yandan sosyal sorumluluk gönüllüsü Ali Bilüç (67), yerleştirdiği bidonlar ve pankartlarla farkındalık kampanyası başlattı. “Bidon getir, soğuk su ikram” adı altında başlattığı kampanya ile kısa süre içerisinde birçok vatandaşın desteğini alan Bilüç, topladığı bidonlara su doldurarak, ormanlara yakın yolların kenarlarına bıraktı.

Ormanları korumanın önemine dikkat çeken Ali Bilüç, “Toplamda kısa süre içerisinde 140 bidon oldu” dedi.