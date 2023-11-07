Bir ay oldu! YETER ARTIK... BM kurumlarından ‘acil insani ateşkes’ çağrısı

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HAMAS’ın 7 Ekim baskını sonrası İsrail’in, 16 yıldır yasadışı bir şekilde abluka altında tuttuğu Gazze’yi, içinde yaşayan 2.2 milyon sivil nüfusla birlikte hedef alan saldırıları bir aydır sürüyor. Çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 10 bin kişinin öldü-rüldüğü saldırıların durması için tüm dünyadan yapılan çağrılara bir yenisi daha eklendi. Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı 18 kuru-luş ve sivil toplum örgütü, “Derhal insani ateşkese ihtiyacımız var. 30 gün oldu. Yeter artık” ifadelerini kullanarak ‘insani ateşkes’ çağrısında bulundu.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Açıklamada ayrıca hızla artan ölü sayısından derin bir endişe duyulduğu da vurgulandı. Aralarında, BM Çocuklara Yardım Fo-nu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UN Women), BM İnsa-ni Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Çocukları Kurtarın Örgütü (Save The Children) ve Dünya Gıda Programı’nın (WFP) da yer aldığı kuruluşlar, yardımların Gazze’ye bir an önce ulaştırılması gerektiğini belirterek yerleşim yerlerinin, sığınakların, hastanele-rin ve ibadethanelerin bombalanmasının kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail güçlerinin Gazze’ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda 88 çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada, “Bu, bugüne kadar tek bir çatışmada kaydedilen en yüksek personel sayısı” ifadesi kullanıldı.

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BİR AYIN BİLANÇOSU

Dünyanın en yoğun nüfusuna sahip bölgelerinden biri olan Gazze Şeridi’nde İsrail ordusu tarafından sürdürülen bombalamalar sonucu 4 bin 800’ü çocuk, 2 bin 550’si kadın olmak üzere toplam 10 bin 22 sivil Filistinli yaşamını yitirdi. Bir aydır aralıksız devam eden İsrail saldırılarının 30’uncu gününde iki gündür olduğu gibi Gazze’de, ‘süreli insani koridor’ açıldı. İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee tarafından açıklanan plan çerçevesinde Gazze Şeridi’nin kuzeyinden henüz ayrılmayan yaklaşık 400 bin civarındaki Filis-tinlinin güneye geçişi için dün yerel saatle 10.00-14.00 arasında, Selahaddin Caddesi’nin hedef alınmayacağı belirtildi. İsrail daha önce de benzer açıklamalarda bulunmuş ancak güneye gitmeye çalışan Filistinlileri hedef alan saldırılar düzenlemişti. Diğer yan-dan İsrail ordusu son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 450 yeri savaş uçaklarıyla vurduğu bilgisini paylaştı. Bölgeyi hedef alan saldırılar önceki günden itibaren şiddetini arttırmış, iletişim ve internet hizmetleri çökmüştü.

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‘KABUL EDİLEMEZ’

10.022 CAN KAYBI

1.5 MİLYON İNSAN EVİNDEN OLDU

40 BİN KONUT YIKILDI

220 BİN KONUT AĞIR HASARLI

6 HASTANE VURULDU

220 OKUL YIKILDI





SAVAŞ GÜNLÜĞÜ

‘20 BİN KİŞİ ÖLDÜ’ İDDİASI'

- İsrail medyası ordu yetkililerine dayandırdığı haberlerde Gazze’de savaşın başından bu yana “çoğu terörist 20 bin kişinin öldürüldüğünü” bildirdi. Gazze’deki sağlık bakanlığının verilerine göre saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısını 10 bin 22 olarak açıkladı.

ŞİFA’NIN YAKITI BİTTİ BİTECEK

- Gazze Şeridi’ndeki en büyük tıbbi kompleks olan Şifa Hastanesi’nin yakıtının bitmesine saatler kaldığı bildirildi. Yaklaşık 40 bin kişinin sığındığı Şifa’nın yakıt yokluğundan kapanması halinde, kuvözdeki bebekler de dahil tedavi gören yüzlerce Filistinlinin hayatı tehlikeye girecek. Şifa’da çalışan Filistinli bir doktor, yakıt tasarrufu amacıyla hastanedeki altı odanın kapatıldığını belirtti. Öte yandan Filistin Kızılayı dün gece yaptığı açıklamada, Kudüs Hastanesi’nin de jeneratörlerini çalıştırmak için kullanılan yakıtın 48 saat içinde tükeneceği açıklamasında bulundu.

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DEMİR KUBBE KENDİNİ VURDU

- İsrail’in gelişmiş hava savunma sistemi Demir Kubbe’nin önceki akşam Filistin’den atılan roketleri engellemek isterken kendi topraklarını hedef aldığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, atılan roketleri imha edemeyen Demir Kubbe, İsrail’i vurdu. Hedefini şaşıran roketin Tel Aviv’e düştüğü bildirildi.

İSRAİL’E TÜFEK SATIŞI ABD’DE TARTIŞMA ÇIKARDI

- İsrail hükümeti, doğrudan Amerikalı silah üreticilerinden 34 milyon değerinde 24 bin saldırı tüfeği satın alma talebinde bulundu. Ancak talep, silahların Batı Şeria’daki sivil yerleşimciler tarafından Filistinlilere karşı kullanabileceği ihtimali yüzünden ABD’de endişeyle karşılanıyor. The New York Times gazetesine konuşan ABD’li yetkililer, satın alınan silahların doğrudan sivillere verilebileceğini düşünen Dışişleri Bakanlığı ve Amerikan Kongresi üyelerinin satışa onay verme konusunda tereddüt yaşadığını belirtti. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Batı Şeria’daki yasadışı yerleşim yerleri dahil sivil İsraillilere 10 bin tüfek dağıtılacağını açıklamıştı.

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OBAMA: KİMSENİN ELLERİ TEMİZ DEĞİL

- Eski ABD Başkanı Barack Obama, önceki gün iki farklı mecrada İsrail-Filistin savaşı hakkında yorumlarda bulundu. Pod Save America adlı podcast yayınında ve Chicago’da düzenlenen Demokrasi Forumu’nda konuşan Obama, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak “kimsenin eli temiz değil” ifadesini kullandı. “Hamas’ın yaptığı korkunçtu ve bunun bir savunması yok” diyen Obama, “İşgal de bir gerçek ve Filistinlilere olanlar dayanılmaz” dedi. Eski ABD Başkanı, “Bu kan dökülmesi karşısında tarafsız kalmak imkânsız. Umutlu olmayı hissetmek zor. Ailelerin yası, enkazdan çıkarılan bedenler hepimizi ahlaki hesaplaşmaya zorluyor” diye konuştu. Obama, başkanlık görevini bıraktığından bu yana dış siyasetle ilgili yorum yapmaktan kaçınan bir isim olmasına rağmen, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları bağlamında çeşitli açıklamalarda bulundu.

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ABBAS’A DARBE GİRİŞİMİ Mİ

- Kendilerine “Ebu Cendel’in Oğulları” adını veren ve Filistin hükümetine bağlı güvenlik güçlerinden oluşan bir grup, Mahmud Abbas yönetimine baş kaldırdı. Grup, yayınladığı bildiride, “Başkan Abbas’a İsrail’e karşı somut adımlar atması için 24 saat zaman tanıyoruz. Aksi takdirde güvenlik güçleri itaatsizlik yapıp emirlere karşı gelecektir” ifadelerini kullandı.

ÜRDÜN HAVADAN ACİL YARDIM BIRAKTI

- Ürdün hava kuvvetlerinin Gazze Şeridi’nde Ürdün’e ait sahra hastanesine acil tıbbi malzeme indirdiği açıklandı. Kral 2’nci Abdullah, “Hava kuvvetlerimizin korkusuz personeli gece yarısı Ürdün’ün Gazze’deki sahra hastanesine acil tıbbi yardım bıraktı” dedi.

- İsrail Ordusu da koordinasyon içinde bir Ürdün uçağının Ürdün Hastanesi’ne havadan tıbbi ekipman ve gıda bıraktığını doğruladı.

‘TAKTİKSEL DURAKLAMA’YI GÖRÜŞTÜLER

- ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün telefonda görüştü. Biden’ın Netanyahu’ya, sivillerin askeri operasyonlar sırasında korunması gerektiğini vurguladığı ifade edilen açıklamada, “İki lider, sivillere devam eden çatışma alanlarından güvenli bir şekilde ayrılmaları için fırsat verilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahibi sivillere ulaşması ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için taktiksel duraklama ihtimalini tartıştı” denildi.

‘GAZZE ÇOCUKLAR İÇİN MEZARLIĞA DÖNÜŞTÜ’

- BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Artan felaketin insani ateşkesi her geçen saat daha acil hale getirdiğini söyleyen Guterres şunları söyledi: “Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü. Tanık olduğumuz uluslararası insani hukukun açık ihlallerinden derin endişe duyuyorum. Açık konuşayım, silahlı çatışmanın hiçbir tarafı uluslararası insancıl hukukun üstünde değildir.”

Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi’ne geçen insani yardımların “ihtiyaç okyanusunda bir yardım damlası” olduğunu belirten Guterres, Gazze ve Batı Şeria’daki 2,7 milyon kişi için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı yaptı.

Gazze’de her gün bombardımanda can veren onlarca Filistinli toprağa veriliyor.

HAMAS’TAN BM’YE TÜNEL ÇAĞRISI

HAMAS, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki hastanelere ilişkin iddialarını yazılı açıklama yaparak yalanladı. İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki hastanelerin Hamas tarafından ‘saklanma yeri’ olarak kullanıldığı ve buraların altına tüneller kazıldığı yönündeki iddiaları reddederek Birleşmiş Milletler’i (BM) konunun araştırılması için bir uluslararası komite kurmaya davet etti. İsrail’in uluslararası hukuka aykırı bir şekilde hastaneleri vurduğu belirtilen açıklamada, “Söz konusu iddialar sivillere ve Gazze hastanelerinde yaralı ve hastalara karşı devam eden suçları aklamaya yönelik bir yalandan başka bir şey değil” denildi.Öte yandan Hamas, son 48 saat içinde İsrail’e ait 27 askeri aracı tamamen ya da kısmen imha ettiklerini, İsrail güçlerine havan mermileriyle saldırdıklarını ve doğrudan çatışmaya girerek ağır kayıplar verdirdiklerini duyurdu.