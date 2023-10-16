Bir annenin yıkıldığı an! Feryadı yürekleri dağladı: Bırakın da kucağıma alayım

Haberin Devamı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Akülü sandalyesi ile yolun karşısına geçmek isteyen bedensel engelli Kemal Af, Ahmet E. (58) yönetimindeki 38 ZD 822 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Af'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerine gelen gencin annesi ise sinir krizi geçirdi. Kemal Af’ın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, şoför Ahmet E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haberin Devamı

ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI



Öte yandan, kaza yerine gelen anne Sevim Af da, kazada hayatını kaybeden oğlunu görünce sinir krizi geçirdi. "Bırakın da kucağıma alayım" diyerek gözyaşı döken anneyi, yakınları sakinleştirmek için güçlük çekti.