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Bir annenin yıkıldığı an! Feryadı yürekleri dağladı: Bırakın da kucağıma alayım

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#Kayseri#Melikgazi#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 16:13

Kahreden olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Bedensel engelli genç, akülü aracıyla kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza yerine gelerek oğlunu görmek isteyen acılı annenin, "bırakın da kucağıma alayım" diyerek gözyaşı dökmesi görenlerin yüreğini burktu.

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Kaza, saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Akülü sandalyesi ile yolun karşısına geçmek isteyen bedensel engelli Kemal Af, Ahmet E. (58) yönetimindeki 38 ZD 822 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı. 

Bir annenin yıkıldığı an Feryadı yürekleri dağladı: Bırakın da kucağıma alayım

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Af'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerine gelen gencin annesi ise sinir krizi geçirdi. Kemal Af’ın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, şoför Ahmet E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bir annenin yıkıldığı an Feryadı yürekleri dağladı: Bırakın da kucağıma alayım

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ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Öte yandan, kaza yerine gelen anne Sevim Af da, kazada hayatını kaybeden oğlunu görünce sinir krizi geçirdi. "Bırakın da kucağıma alayım" diyerek gözyaşı döken anneyi, yakınları sakinleştirmek için güçlük çekti.

Bir annenin yıkıldığı an Feryadı yürekleri dağladı: Bırakın da kucağıma alayım

Bir annenin yıkıldığı an Feryadı yürekleri dağladı: Bırakın da kucağıma alayım

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#Kayseri#Melikgazi#Kaza

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