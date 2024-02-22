Bir ailenin yardım çığlığı

Haberin Devamı

Adana Yüreğir’de lastikçilik yapan 5 çocuk babası A.K. (31), 2 yıl önce aralarında husumet bulunan aileden Yasin Yüksel (20) tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Damarları parçalanan A.K.’ye yapay damarlar takıldı. Şikâyet üzerine Yasin Yüksel tutuklandı. İddiaya göre, şikâyetini geri çekmesi için A.K. ve eşi H.K.’ye (30) baskı yapan Yüksel’in ailesi, ölüm tehdidinde bulundu. A.K.’nin şikâyetini geri çekmemesi üzerine, yaralama suçundan 7 yıl hapis cezası alan Yüksel’in ailesinden 2 kişi, 7 Ekim 2023’te ailenin evine silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda, A.K.’nin 5 çocuğundan ortancası M.K. (8), kasığından yaralandı.

H.K.’nin şikâyeti üzerine harekete geçen polis, saldırıyı gerçekleştiren Yasin Yüksel’in ağabeyi Ahmet Yüksel’i (25) gözaltına aldı. Ahmet Yüksel de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

SOSYAL MEDYADAN TEHDİT

İddiaya göre, ailenin üzerindeki ‘şikâyetleri çek’ baskısı daha da arttı. Yasin Yüksel’in 14 yaşındaki başka bir kardeşi, sosyal medyadan paylaştığı videoda, H.K. ile 5 çocuğunu öldüreceğini söyledi. Ardından A.K. ve H.K. çiftinin evine gidip, havaya ateş açarak aileyi tehdit eden bir grup, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. A.K. ve H.K. yine polise giderek şikâyetçi oldu.

Çocuklarının ve kendi can güvenliğinin kalmadığını öne süren H.K., “Aileme saldıran gençleri anne ve babaları azmettiriyor. Defalarca şikâyetime rağmen bir çözüm olmadı. Çocuklarımın ve kendi hayatımdan endişe ediyorum. Eşimi ve oğlumu vuranlardan şikâyetimi geri çekmemi ve ceza olarak evimizi de onlara devretmemizi istiyorlar. Yardım bekliyorum, korkudan çocuklarımla dışarı çıkamıyorum” diye konuştu.

Polis, saldırı ve tehdit iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı.