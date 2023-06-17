×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bilimsel rapor sunuldu: Zerin düşmüş olamaz

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#İntihar#Şüpheli
Bilimsel rapor sunuldu: Zerin düşmüş olamaz
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 07:00

Zerin Kılınç’ın şüpheli bir şekilde ikinci kattan düşerek ölümüyle ilgili davada, Prof. Dr. Çağlar Özdemir’in hazırladığı ‘bilimsel mütalaa” mahkemeye sunuldu. Özdemir, genç kadının düşme şeklinin sanık Yılmaz Sazak’ın anlattığı şekilde olmadığını, baş aşağı düşmüş olabileceğini belirtti. Raporda, dosyaya giren bilgi, fotoğraflar ve ifadelerden hareketle, olayın canlandırmasına ilişkin görsellere de yer verildi.

Haberin Devamı

Eskişehir’de dava dosyasına göre, bir çocuk annesi Zerin Kılınç (36), sevgilisi Yılmaz Sazak (34) ile birlikte yaşıyordu. 20 Haziran 2022, saat 21.34’te oturduğu dairenin ikinci katının penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Şüpheli Sazak ifadelerinde genç kadının intihar ettiğini savundu. Şüpheli ölümünün üzerinden yaklaşık 7 ay geçtikten sonra Sazak tutuklandı.

Genç kızın ailesinin avukatı Ahmet Seyhan, Şule Çet davasında da rapor hazırlayan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Çağlar Özdemir’den “dava dosyası kapsamındaki tüm belgeler ışığında Zerin Kılınç’n ölümü ile sonuçlanan olayın adli tıbbi değerlendirmesini içeren bilimsel mütalaa” talebinde bulundu. Özdemir’in hazırladığı 68 sayfalık rapor mahkemeye sunuldu.

Haberin Devamı

KAFA ALTTA DÜŞMÜŞ

15 Haziran tarihli raporda raporda, Sazak’ın ifadesinde, düşme anını anlatırken, “Sağ ayağını önceden pencereye atmış, sol ayağını da pencereye doğru çekiyordu” dediği hatırlatıldı. Raporda, “Zerin Kılınç’ın düşme hareketini ve otopsi sırasında saptanan yaralanmaların Yılmaz Sazak’ın anlatımındaki düşme pozisyonu ve hareketi ile açıklamak mümkün olmamıştır. Hareketinin rotasyonel devamlılığı dikkate alındığında, ayakların üst, kafanın alt planda olduğu değerlendirilmiştir” denildi.

Bilimsel rapor sunuldu: Zerin düşmüş olamaz

Yılmaz Sazak

MÜMKÜN DEĞİL

Raporda, sanığın dediği şekilde genç kadının düşmesi halinde, kendisini boşluğa bırakması ile duvara 22 cm mesafedeki tabelaya kafası ile çarpmasının mümkün olmadığı belirtilerek, “Kafanın işyeri tabelasına çarpabilmesi için kafa aşağı şekilde vücut eklem hareket sınırlarını aşan zorlama bir pozisyonla atlaması gerekir. Bu şekilde düşme ile vücut pozisyonu ve rotasyonu hareketini açıklamak mümkün bulunmamaktadır” denildi.

FARKLI DARBELER TESPİT EDİLDİ

Raporda, genç kadının sol bacağında görülen ekimozlar için “Sol bacak ön yüzde izlenen mor renkli dairesel şekilli ekimozlar, yüksekten düşmeye bağlı geniş yüzeyli bir travmadan ziyade, farklı darbelere işaret eden bir künt travma paterni (örüntüsü) göstermektedir” görüşü savunuldu. Evde bulunan cam kırıkları için ise raporda, “Holde bulunanlara oranla daha büyük cam parçalarının olay yeri incelemesi sırasında banyoda bulunan alaturka tuvalet deliğinde bulunmuş olmasıdır. Bu cam parçalarının çöp yerine tuvalet deliğine atılması normal bir insan davranışı açısından değerlendirilemez” denildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#İntihar#Şüpheli

BAKMADAN GEÇME!

Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor! ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

#Anne Sütü
Mısırdaki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi Türkiyede hangi türler bulunuyor

Mısır'daki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi? Türkiye'de hangi türler bulunuyor?

#Köpek Balığı Saldırısı
ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

#Sağlık