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Haber Giriş: 10.08.2021 - 10:08 | Son Güncelleme:

Bilgisayar Programcılığı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Bilgisayar Programcılığı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Bilgisayar Programcılığı taban puanları kaç? İşte Bilgisayar Programcılığı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Bilgisayar Programcılığı... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Bilgisayar Programcılığı taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu)TYT6420,4899482.800
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT8389,43394135.640
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)TYT4374,09743169.421
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60367,73353185.474
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu)TYT6367,66439185.670
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT6367,14137187.046
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)TYT6364,47438194.262
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)TYT8361,82022201.625
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)TYT3358,73653210.239
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu)TYT12351,58444232.313
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT11350,29769236.627
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT8346,01259251.199
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT6345,34542253.523
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)TYT5345,12167254.237
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT8345,01633254.612
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT12341,63834266.741
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT60341,38192267.702
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60339,34496275.321
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT12339,14212276.056
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT6338,43821278.653
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)TYT8336,91698284.546
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT7336,14396287.526
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT80335,74287289.179
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT9335,14499291.573
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT9335,05471291.943
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)TYT90333,77086297.149
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT12329,58380314.945
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT8327,43140324.550
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50327,21595325.489
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT7326,88746327.015
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT9326,01327331.061
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT11325,73339332.315
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT11325,51703333.301
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT70324,25502339.177
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT8324,04425340.152
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)TYT9323,71861341.689
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT9323,40416343.150
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT9322,71464346.418
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT60321,59688351.788
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT11319,72185360.866
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT11319,60362361.450
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)TYT9319,41724362.392
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60319,32820362.868
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT9317,94697369.965
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60317,87092370.354
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT70317,01221374.712
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)TYT6316,77937375.937
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)TYT9314,83196386.357
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT8314,11484390.348
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT8312,78657397.715
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT7308,02663425.103
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT70307,35449429.118
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT10306,60952433.699
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli)TYT10306,55481434.021
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT70306,34376435.221
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60306,16281436.343
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60304,84907444.269
İZMİR KAVRAM  MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT6303,46184453.039
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)TYT50302,48438459.347
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60302,21696461.079
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)TYT9300,64758471.267
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT6300,43014472.713
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50299,53800478.758
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT60299,36658479.910
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT6297,43468493.034
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT65294,90886510.587
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT65294,18714515.698
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT80291,62526534.306
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)TYT120290,93685539.417
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50289,95825546.895
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60289,12912553.346
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT55287,99877561.903
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT65286,64321572.568
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT55286,09806576.873
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT68284,73014587.746
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60284,65589588.370
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60284,33852590.936
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT70283,84317594.977
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT70283,27326599.711
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT59281,82422611.569
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60281,74781612.235
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)TYT60281,28418616.155
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT75281,01324618.391
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT65280,98160618.669
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50280,84142619.813
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)TYT100280,11872625.998
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT55279,96403627.312
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT80279,78754628.814
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT45279,22875633.632
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT46278,79451637.389
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT90277,20486651.057
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50276,58017656.561
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli)TYT68275,62686665.018
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT20275,33593667.609
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT60274,92600671.229
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT70274,44212675.511
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT7274,01996679.302
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT55273,20592686.821
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT80273,14941687.382
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40272,34377694.755
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60270,89345708.346
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50270,71562709.978
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60270,14357715.389
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT70269,32466723.079
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60269,27969723.527
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT50267,66772739.088
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40267,65602739.208
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT80267,62250739.579
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50267,57442740.064
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT50267,05525745.151
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT90265,67893758.853
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60265,51515760.514
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50265,45579761.103
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%25 İndirimli)TYT12265,12464764.419
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT34263,48216780.794
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40263,44456781.175
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT42263,20201783.655
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT68262,36804792.080
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT60261,98821796.061
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT60261,91445796.817
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT60261,72599798.768
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT45260,60190810.630
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli)TYT68260,49479811.833
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60260,36727813.199
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT65260,05606816.494
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT90260,05295816.533
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT55259,83223818.843
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40259,76725819.559
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT40259,60350821.364
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60259,44584823.062
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT60259,27488824.855
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli)TYT34258,46788833.499
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT65258,02906838.209
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50257,99573838.543
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT70257,82309840.386
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60257,68507841.823
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT59256,80156851.299
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60256,68429852.598
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50256,50793854.578
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60256,20644857.765
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT50256,01450859.853
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT5255,93449860.749
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40255,87435861.401
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT70255,87045861.454
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40255,59629864.521
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)TYT50255,19639868.973
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60254,21625879.765
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40254,16252880.374
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50254,06677881.489
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT45253,66829885.936
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50253,64678886.182
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT51253,61169886.585
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT50253,59986886.710
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50253,10081892.312
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT70252,64232897.639
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT75252,13084903.414
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40251,54426910.083
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli)TYT33250,98752916.496
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60250,64635920.337
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli)TYT51250,48153922.250
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60250,07741926.915
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50249,81576929.822
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40249,23300936.390
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60249,05804938.443
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60248,92849939.948
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60248,88077940.494
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50248,84063941.008
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50248,70895942.594
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT60248,66115943.178
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40248,55489944.333
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli)TYT59248,38992946.248
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT40248,12914949.299
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)TYT50248,04292950.309
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT50247,90655951.859
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT45247,22952959.694
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT35247,12967960.860
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50247,05417961.724
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT40246,47947968.314
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT38245,97081974.163
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT64245,82787975.858
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT40245,67855977.610
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT45245,62979978.154
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40245,15179983.915
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT45243,89791998.815
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT47243,80949999.858
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT70243,432711.004.353
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50242,620191.013.964
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60242,290341.017.915
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT50242,084641.020.347
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60241,774081.024.089
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60241,380721.028.798
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60241,366291.028.972
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40241,151101.031.481
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60241,111911.031.960
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT80240,989031.033.362
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50240,866361.034.834
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT59240,415521.040.195
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60240,238041.042.296
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT47240,156541.043.261
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT40240,130051.043.613
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT25239,809711.047.485
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT40239,761871.048.087
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli)TYT21239,044101.056.731
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT35239,022611.056.979
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT30238,487781.063.324
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40238,043341.068.705
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50237,867761.070.809
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)TYT70237,841241.071.145
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50237,502101.075.218
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)TYT50237,498971.075.243
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT45237,432881.076.058
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT45235,937801.094.278
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50235,896001.094.816
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli)TYT46235,787871.096.127
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40235,388651.100.943
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)TYT100235,118061.104.232
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT30235,009071.105.551
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT30234,941601.106.398
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT37234,882781.107.098
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT40234,490081.111.934
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40234,077591.116.980
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT50234,034151.117.492
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40233,700181.121.566
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT45233,514931.123.866
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50233,226591.127.505
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)TYT24232,870271.132.000
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60232,602371.135.395
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT35232,485761.136.870
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60232,355301.138.489
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli)TYT51232,123331.141.420
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT51231,617311.147.810
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50231,566541.148.459
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT40231,438041.150.079
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT59231,026311.155.179
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40230,953941.156.059
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50230,072951.167.332
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)TYT5230,038091.167.805
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40230,009161.168.152
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50229,662991.172.557
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli)TYT42229,272611.177.533
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40229,193001.178.572
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)TYT14228,944591.181.786
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50228,784851.183.872
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40228,682541.185.194
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40228,500971.187.518
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT43228,463181.188.014
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40228,428661.188.474
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50227,676951.198.242
İZMİR KAVRAM  MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli)TYT31227,585041.199.434
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT45227,240761.203.973
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT40227,189141.204.660
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT25227,103921.205.765
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50226,921161.208.178
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli)TYT51226,872941.208.847
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40226,853331.209.118
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli)TYT8226,817771.209.554
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50226,535441.213.359
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT35226,193771.217.931
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40226,190721.217.970
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT30225,717341.224.197
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50225,658071.224.954
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT40225,093481.232.452
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT45225,038581.233.163
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli)TYT31224,985451.233.918
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50224,937601.234.586
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT45224,622881.238.725
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)TYT50224,548511.239.709
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50224,441141.241.150
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT50224,180201.244.640
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT60224,122811.245.383
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT17224,004711.246.906
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50223,915911.248.089
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT30223,542071.253.073
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40223,275961.256.559
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)TYT160222,984941.260.524
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)TYT2222,894471.261.743
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT35222,874011.262.014
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT40222,759861.263.528
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50222,196621.271.076
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)TYT100222,100951.272.359
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50221,846061.275.845
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40221,656671.278.453
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40221,528031.280.184
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT30221,177441.284.766
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT40221,021431.286.828
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)TYT4220,979321.287.390
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT51220,912131.288.334
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT35220,849881.289.155
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50220,782831.290.076
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)TYT80220,770491.290.225
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40220,660991.291.706
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT40219,806821.303.278
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40219,702811.304.671
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT35219,561261.306.527
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)TYT1000219,462441.307.878
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40219,404731.308.611
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli)TYT1218,870401.315.894
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT25218,866341.315.953
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40218,061821.326.579
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)TYT1217,858261.329.183
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40217,744381.330.662
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40216,339621.349.566
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT30216,200401.351.520
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)TYT30216,144781.352.310
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40215,960211.354.856
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40215,626911.359.319
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT20215,474481.361.439
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40215,301461.363.720
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT30214,802501.370.570
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40214,674901.372.328
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)TYT5214,291711.377.650
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli)TYT51214,049561.380.957
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT35213,140991.393.197
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50213,103451.393.713
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40212,298181.404.814
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli)TYT32212,208171.406.098
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT34212,020071.408.740
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40211,728801.412.733
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT30211,568771.414.959
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50211,543621.415.252
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40211,316711.418.391
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT30211,146171.420.805
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50211,127311.421.086
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50211,038941.422.305
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu)TYT13211,000151.422.854
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT51210,924521.423.963
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40210,752991.426.384
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50210,670551.427.450
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40210,059891.435.912
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40209,762511.440.118
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50209,737581.440.458
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT30209,248131.447.215
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40209,247131.447.234
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)TYT100208,800681.453.595
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT25208,408751.459.154
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)TYT120208,165001.462.597
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40207,812771.467.610
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40206,964191.479.632
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT30206,701331.483.366
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50206,452301.486.860
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT35206,449381.486.895
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40205,802981.496.198
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli)TYT2205,084921.506.454
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)TYT50202,927921.537.359
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu)TYT10202,814541.539.008
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40201,949681.551.489
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT35201,896841.552.286
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu)TYT10201,626811.556.227
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli)TYT3201,021821.564.948
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT35200,973671.565.617
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)TYT36200,848841.567.409
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT50199,846191.581.562
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT55198,999571.593.617
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli)TYT34198,851471.595.610
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT30196,247101.631.019
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT55196,211481.631.486
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (Yabancı)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)TYT80191,127021.689.863
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT35189,874231.700.992
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT35189,618851.703.023
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT40  
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıTYT30  
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT38  
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%25 İndirimli)TYT23  
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)TYT10  
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)TYT11  
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli)TYT30  
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT5  
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)TYT8  
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli)TYT3  
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT5  
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli)TYT10  
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT8  
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)TYT1  
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)TYT4  
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Ücretli)TYT7  
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT25  
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli)TYT10  
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Ücretli)TYT2  

 

 

 

 

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