Bilgisayar Programcılığı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Bilgisayar Programcılığı... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Bilgisayar Programcılığı taban puanları nedir? İşte detaylar...





Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) TYT 6 420,48994 82.800 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 8 389,43394 135.640 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) TYT 4 374,09743 169.421 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 367,73353 185.474 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) TYT 6 367,66439 185.670 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 6 367,14137 187.046 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) TYT 6 364,47438 194.262 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) TYT 8 361,82022 201.625 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) TYT 3 358,73653 210.239 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) TYT 12 351,58444 232.313 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 11 350,29769 236.627 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 8 346,01259 251.199 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 6 345,34542 253.523 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) TYT 5 345,12167 254.237 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 8 345,01633 254.612 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 12 341,63834 266.741 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 60 341,38192 267.702 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 339,34496 275.321 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 12 339,14212 276.056 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 6 338,43821 278.653 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) TYT 8 336,91698 284.546 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 7 336,14396 287.526 EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 80 335,74287 289.179 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 9 335,14499 291.573 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 9 335,05471 291.943 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 90 333,77086 297.149 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 12 329,58380 314.945 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 8 327,43140 324.550 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 327,21595 325.489 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 7 326,88746 327.015 OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 9 326,01327 331.061 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 11 325,73339 332.315 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 11 325,51703 333.301 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 70 324,25502 339.177 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 8 324,04425 340.152 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) TYT 9 323,71861 341.689 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 9 323,40416 343.150 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 9 322,71464 346.418 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 60 321,59688 351.788 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 11 319,72185 360.866 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 11 319,60362 361.450 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) TYT 9 319,41724 362.392 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 319,32820 362.868 UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 9 317,94697 369.965 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 317,87092 370.354 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 70 317,01221 374.712 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) TYT 6 316,77937 375.937 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) TYT 9 314,83196 386.357 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 8 314,11484 390.348 ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 8 312,78657 397.715 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 7 308,02663 425.103 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 70 307,35449 429.118 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 10 306,60952 433.699 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) TYT 10 306,55481 434.021 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 70 306,34376 435.221 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 306,16281 436.343 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 304,84907 444.269 İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 6 303,46184 453.039 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 50 302,48438 459.347 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 302,21696 461.079 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) TYT 9 300,64758 471.267 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 6 300,43014 472.713 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 299,53800 478.758 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 60 299,36658 479.910 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 6 297,43468 493.034 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 65 294,90886 510.587 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 65 294,18714 515.698 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 80 291,62526 534.306 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 120 290,93685 539.417 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 289,95825 546.895 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 289,12912 553.346 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 55 287,99877 561.903 KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 65 286,64321 572.568 EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 55 286,09806 576.873 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 68 284,73014 587.746 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 284,65589 588.370 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 284,33852 590.936 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 70 283,84317 594.977 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 70 283,27326 599.711 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 59 281,82422 611.569 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 281,74781 612.235 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 60 281,28418 616.155 KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 75 281,01324 618.391 MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 65 280,98160 618.669 YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 280,84142 619.813 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 100 280,11872 625.998 EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 55 279,96403 627.312 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 80 279,78754 628.814 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 45 279,22875 633.632 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 46 278,79451 637.389 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 90 277,20486 651.057 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 276,58017 656.561 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) TYT 68 275,62686 665.018 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 20 275,33593 667.609 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 60 274,92600 671.229 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 70 274,44212 675.511 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 7 274,01996 679.302 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 55 273,20592 686.821 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 80 273,14941 687.382 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 272,34377 694.755 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 270,89345 708.346 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 270,71562 709.978 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 270,14357 715.389 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 70 269,32466 723.079 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 269,27969 723.527 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50 267,66772 739.088 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 267,65602 739.208 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 80 267,62250 739.579 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 267,57442 740.064 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50 267,05525 745.151 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 90 265,67893 758.853 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 265,51515 760.514 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 265,45579 761.103 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%25 İndirimli) TYT 12 265,12464 764.419 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 34 263,48216 780.794 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 263,44456 781.175 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 42 263,20201 783.655 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 68 262,36804 792.080 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 60 261,98821 796.061 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 60 261,91445 796.817 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 60 261,72599 798.768 BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 45 260,60190 810.630 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) TYT 68 260,49479 811.833 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 260,36727 813.199 KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 65 260,05606 816.494 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 90 260,05295 816.533 EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 55 259,83223 818.843 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 259,76725 819.559 YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 40 259,60350 821.364 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 259,44584 823.062 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 60 259,27488 824.855 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 34 258,46788 833.499 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 65 258,02906 838.209 UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 257,99573 838.543 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 70 257,82309 840.386 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 257,68507 841.823 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 59 256,80156 851.299 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 256,68429 852.598 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 256,50793 854.578 MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 256,20644 857.765 MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50 256,01450 859.853 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 5 255,93449 860.749 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 255,87435 861.401 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 70 255,87045 861.454 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 255,59629 864.521 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 50 255,19639 868.973 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 254,21625 879.765 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 254,16252 880.374 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 254,06677 881.489 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 45 253,66829 885.936 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 253,64678 886.182 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 51 253,61169 886.585 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 50 253,59986 886.710 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 253,10081 892.312 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 70 252,64232 897.639 KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 75 252,13084 903.414 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 251,54426 910.083 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) TYT 33 250,98752 916.496 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 250,64635 920.337 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 51 250,48153 922.250 ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 250,07741 926.915 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 249,81576 929.822 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 249,23300 936.390 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 249,05804 938.443 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 248,92849 939.948 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 248,88077 940.494 SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 248,84063 941.008 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 248,70895 942.594 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 60 248,66115 943.178 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 248,55489 944.333 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) TYT 59 248,38992 946.248 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 40 248,12914 949.299 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 50 248,04292 950.309 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50 247,90655 951.859 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 45 247,22952 959.694 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 35 247,12967 960.860 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 247,05417 961.724 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 40 246,47947 968.314 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 38 245,97081 974.163 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 64 245,82787 975.858 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 40 245,67855 977.610 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 45 245,62979 978.154 AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 245,15179 983.915 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 45 243,89791 998.815 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 47 243,80949 999.858 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 70 243,43271 1.004.353 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 242,62019 1.013.964 TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 242,29034 1.017.915 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50 242,08464 1.020.347 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 241,77408 1.024.089 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 241,38072 1.028.798 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 241,36629 1.028.972 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 241,15110 1.031.481 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 241,11191 1.031.960 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 80 240,98903 1.033.362 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 240,86636 1.034.834 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 59 240,41552 1.040.195 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 240,23804 1.042.296 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 47 240,15654 1.043.261 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 40 240,13005 1.043.613 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 25 239,80971 1.047.485 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 40 239,76187 1.048.087 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 21 239,04410 1.056.731 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 35 239,02261 1.056.979 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 30 238,48778 1.063.324 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 238,04334 1.068.705 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 237,86776 1.070.809 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 70 237,84124 1.071.145 ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 237,50210 1.075.218 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 50 237,49897 1.075.243 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 45 237,43288 1.076.058 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 45 235,93780 1.094.278 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 235,89600 1.094.816 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 46 235,78787 1.096.127 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 235,38865 1.100.943 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 100 235,11806 1.104.232 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 30 235,00907 1.105.551 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 30 234,94160 1.106.398 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 37 234,88278 1.107.098 BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 40 234,49008 1.111.934 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 234,07759 1.116.980 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50 234,03415 1.117.492 KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 233,70018 1.121.566 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 45 233,51493 1.123.866 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 233,22659 1.127.505 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) TYT 24 232,87027 1.132.000 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 232,60237 1.135.395 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 35 232,48576 1.136.870 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 232,35530 1.138.489 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 51 232,12333 1.141.420 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 51 231,61731 1.147.810 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 231,56654 1.148.459 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 40 231,43804 1.150.079 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 59 231,02631 1.155.179 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 230,95394 1.156.059 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 230,07295 1.167.332 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) TYT 5 230,03809 1.167.805 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 230,00916 1.168.152 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 229,66299 1.172.557 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 42 229,27261 1.177.533 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 229,19300 1.178.572 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) TYT 14 228,94459 1.181.786 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 228,78485 1.183.872 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 228,68254 1.185.194 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 228,50097 1.187.518 ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 43 228,46318 1.188.014 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 228,42866 1.188.474 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 227,67695 1.198.242 İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) TYT 31 227,58504 1.199.434 AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 45 227,24076 1.203.973 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 40 227,18914 1.204.660 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 25 227,10392 1.205.765 MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 226,92116 1.208.178 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 51 226,87294 1.208.847 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 226,85333 1.209.118 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) TYT 8 226,81777 1.209.554 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 226,53544 1.213.359 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 35 226,19377 1.217.931 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 226,19072 1.217.970 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 30 225,71734 1.224.197 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 225,65807 1.224.954 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 40 225,09348 1.232.452 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 45 225,03858 1.233.163 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 31 224,98545 1.233.918 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 224,93760 1.234.586 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 45 224,62288 1.238.725 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 50 224,54851 1.239.709 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 224,44114 1.241.150 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50 224,18020 1.244.640 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 224,12281 1.245.383 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 17 224,00471 1.246.906 SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 223,91591 1.248.089 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 30 223,54207 1.253.073 ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 223,27596 1.256.559 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 160 222,98494 1.260.524 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) TYT 2 222,89447 1.261.743 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 35 222,87401 1.262.014 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 40 222,75986 1.263.528 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 222,19662 1.271.076 MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 100 222,10095 1.272.359 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 221,84606 1.275.845 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 221,65667 1.278.453 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 221,52803 1.280.184 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 30 221,17744 1.284.766 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 40 221,02143 1.286.828 ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) TYT 4 220,97932 1.287.390 UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 51 220,91213 1.288.334 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 35 220,84988 1.289.155 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 220,78283 1.290.076 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 80 220,77049 1.290.225 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 220,66099 1.291.706 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 40 219,80682 1.303.278 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 219,70281 1.304.671 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 35 219,56126 1.306.527 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) TYT 1000 219,46244 1.307.878 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 219,40473 1.308.611 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) TYT 1 218,87040 1.315.894 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 25 218,86634 1.315.953 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 218,06182 1.326.579 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) TYT 1 217,85826 1.329.183 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 217,74438 1.330.662 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 216,33962 1.349.566 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 30 216,20040 1.351.520 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 30 216,14478 1.352.310 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 215,96021 1.354.856 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 215,62691 1.359.319 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 20 215,47448 1.361.439 UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 215,30146 1.363.720 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 30 214,80250 1.370.570 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 214,67490 1.372.328 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) TYT 5 214,29171 1.377.650 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 51 214,04956 1.380.957 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 35 213,14099 1.393.197 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 213,10345 1.393.713 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 212,29818 1.404.814 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) TYT 32 212,20817 1.406.098 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 34 212,02007 1.408.740 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 211,72880 1.412.733 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 30 211,56877 1.414.959 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 211,54362 1.415.252 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 211,31671 1.418.391 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 30 211,14617 1.420.805 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 211,12731 1.421.086 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 211,03894 1.422.305 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) TYT 13 211,00015 1.422.854 OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 51 210,92452 1.423.963 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 210,75299 1.426.384 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 210,67055 1.427.450 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 210,05989 1.435.912 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 209,76251 1.440.118 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 209,73758 1.440.458 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 30 209,24813 1.447.215 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 209,24713 1.447.234 UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 100 208,80068 1.453.595 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 25 208,40875 1.459.154 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 120 208,16500 1.462.597 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 207,81277 1.467.610 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 206,96419 1.479.632 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 30 206,70133 1.483.366 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 206,45230 1.486.860 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 35 206,44938 1.486.895 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 205,80298 1.496.198 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) TYT 2 205,08492 1.506.454 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 50 202,92792 1.537.359 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) TYT 10 202,81454 1.539.008 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 201,94968 1.551.489 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 35 201,89684 1.552.286 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) TYT 10 201,62681 1.556.227 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) TYT 3 201,02182 1.564.948 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 35 200,97367 1.565.617 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 36 200,84884 1.567.409 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 199,84619 1.581.562 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 55 198,99957 1.593.617 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) TYT 34 198,85147 1.595.610 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 30 196,24710 1.631.019 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 55 196,21148 1.631.486 HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (Yabancı) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 80 191,12702 1.689.863 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 35 189,87423 1.700.992 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 35 189,61885 1.703.023 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 30 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 38 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%25 İndirimli) TYT 23 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) TYT 10 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) TYT 11 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) TYT 30 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 5 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) TYT 8 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) TYT 3 GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 5 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) TYT 10 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 8 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) TYT 1 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) TYT 4 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Ücretli) TYT 7 GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 25 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) TYT 10 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Ücretli) TYT 2

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara