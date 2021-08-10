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Bilgisayar Programcılığı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Bilgisayar Programcılığı taban puanları kaç? İşte Bilgisayar Programcılığı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Bilgisayar Programcılığı... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Bilgisayar Programcılığı taban puanları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu)
|TYT
|6
|420,48994
|82.800
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|8
|389,43394
|135.640
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)
|TYT
|4
|374,09743
|169.421
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|367,73353
|185.474
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu)
|TYT
|6
|367,66439
|185.670
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|6
|367,14137
|187.046
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)
|TYT
|6
|364,47438
|194.262
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)
|TYT
|8
|361,82022
|201.625
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)
|TYT
|3
|358,73653
|210.239
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu)
|TYT
|12
|351,58444
|232.313
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|11
|350,29769
|236.627
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|8
|346,01259
|251.199
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|6
|345,34542
|253.523
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)
|TYT
|5
|345,12167
|254.237
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|8
|345,01633
|254.612
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|12
|341,63834
|266.741
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|60
|341,38192
|267.702
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|339,34496
|275.321
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|12
|339,14212
|276.056
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|6
|338,43821
|278.653
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)
|TYT
|8
|336,91698
|284.546
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|7
|336,14396
|287.526
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|80
|335,74287
|289.179
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|9
|335,14499
|291.573
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|9
|335,05471
|291.943
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|90
|333,77086
|297.149
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|12
|329,58380
|314.945
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|8
|327,43140
|324.550
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|327,21595
|325.489
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|7
|326,88746
|327.015
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|9
|326,01327
|331.061
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|11
|325,73339
|332.315
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|11
|325,51703
|333.301
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70
|324,25502
|339.177
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|8
|324,04425
|340.152
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)
|TYT
|9
|323,71861
|341.689
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|9
|323,40416
|343.150
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|9
|322,71464
|346.418
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|60
|321,59688
|351.788
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|11
|319,72185
|360.866
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|11
|319,60362
|361.450
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)
|TYT
|9
|319,41724
|362.392
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|319,32820
|362.868
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|9
|317,94697
|369.965
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|317,87092
|370.354
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70
|317,01221
|374.712
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)
|TYT
|6
|316,77937
|375.937
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)
|TYT
|9
|314,83196
|386.357
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|8
|314,11484
|390.348
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|8
|312,78657
|397.715
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|7
|308,02663
|425.103
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70
|307,35449
|429.118
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|10
|306,60952
|433.699
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli)
|TYT
|10
|306,55481
|434.021
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|70
|306,34376
|435.221
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|306,16281
|436.343
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|304,84907
|444.269
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|6
|303,46184
|453.039
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|50
|302,48438
|459.347
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|302,21696
|461.079
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)
|TYT
|9
|300,64758
|471.267
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|6
|300,43014
|472.713
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|299,53800
|478.758
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|60
|299,36658
|479.910
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|6
|297,43468
|493.034
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|65
|294,90886
|510.587
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|65
|294,18714
|515.698
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|80
|291,62526
|534.306
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|120
|290,93685
|539.417
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|289,95825
|546.895
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|289,12912
|553.346
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|55
|287,99877
|561.903
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|65
|286,64321
|572.568
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|55
|286,09806
|576.873
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|68
|284,73014
|587.746
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|284,65589
|588.370
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|284,33852
|590.936
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70
|283,84317
|594.977
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|70
|283,27326
|599.711
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|59
|281,82422
|611.569
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|281,74781
|612.235
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|60
|281,28418
|616.155
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|75
|281,01324
|618.391
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|65
|280,98160
|618.669
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|280,84142
|619.813
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100
|280,11872
|625.998
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|55
|279,96403
|627.312
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|80
|279,78754
|628.814
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|45
|279,22875
|633.632
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|46
|278,79451
|637.389
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|90
|277,20486
|651.057
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|276,58017
|656.561
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli)
|TYT
|68
|275,62686
|665.018
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|20
|275,33593
|667.609
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|60
|274,92600
|671.229
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70
|274,44212
|675.511
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|7
|274,01996
|679.302
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|55
|273,20592
|686.821
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|80
|273,14941
|687.382
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|272,34377
|694.755
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|270,89345
|708.346
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|270,71562
|709.978
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|270,14357
|715.389
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70
|269,32466
|723.079
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|269,27969
|723.527
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|50
|267,66772
|739.088
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|267,65602
|739.208
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|80
|267,62250
|739.579
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|267,57442
|740.064
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|50
|267,05525
|745.151
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|90
|265,67893
|758.853
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|265,51515
|760.514
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|265,45579
|761.103
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%25 İndirimli)
|TYT
|12
|265,12464
|764.419
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|263,48216
|780.794
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|263,44456
|781.175
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|263,20201
|783.655
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|68
|262,36804
|792.080
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|60
|261,98821
|796.061
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|60
|261,91445
|796.817
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|60
|261,72599
|798.768
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45
|260,60190
|810.630
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli)
|TYT
|68
|260,49479
|811.833
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|260,36727
|813.199
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|65
|260,05606
|816.494
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|90
|260,05295
|816.533
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|55
|259,83223
|818.843
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|259,76725
|819.559
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|40
|259,60350
|821.364
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|259,44584
|823.062
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|60
|259,27488
|824.855
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|258,46788
|833.499
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|65
|258,02906
|838.209
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|257,99573
|838.543
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|70
|257,82309
|840.386
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|257,68507
|841.823
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|59
|256,80156
|851.299
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|256,68429
|852.598
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|256,50793
|854.578
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|256,20644
|857.765
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|50
|256,01450
|859.853
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|5
|255,93449
|860.749
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|255,87435
|861.401
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70
|255,87045
|861.454
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|255,59629
|864.521
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|50
|255,19639
|868.973
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|254,21625
|879.765
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|254,16252
|880.374
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|254,06677
|881.489
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|45
|253,66829
|885.936
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|253,64678
|886.182
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|253,61169
|886.585
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|50
|253,59986
|886.710
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|253,10081
|892.312
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70
|252,64232
|897.639
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|75
|252,13084
|903.414
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|251,54426
|910.083
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli)
|TYT
|33
|250,98752
|916.496
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|250,64635
|920.337
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|250,48153
|922.250
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|250,07741
|926.915
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|249,81576
|929.822
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|249,23300
|936.390
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|249,05804
|938.443
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|248,92849
|939.948
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|248,88077
|940.494
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|248,84063
|941.008
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|248,70895
|942.594
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|60
|248,66115
|943.178
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|248,55489
|944.333
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli)
|TYT
|59
|248,38992
|946.248
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|40
|248,12914
|949.299
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|50
|248,04292
|950.309
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|50
|247,90655
|951.859
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45
|247,22952
|959.694
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35
|247,12967
|960.860
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|247,05417
|961.724
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|40
|246,47947
|968.314
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|245,97081
|974.163
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|64
|245,82787
|975.858
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|40
|245,67855
|977.610
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45
|245,62979
|978.154
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|245,15179
|983.915
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45
|243,89791
|998.815
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|47
|243,80949
|999.858
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70
|243,43271
|1.004.353
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|242,62019
|1.013.964
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|242,29034
|1.017.915
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|50
|242,08464
|1.020.347
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|241,77408
|1.024.089
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|241,38072
|1.028.798
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|241,36629
|1.028.972
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|241,15110
|1.031.481
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|241,11191
|1.031.960
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|80
|240,98903
|1.033.362
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|240,86636
|1.034.834
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|59
|240,41552
|1.040.195
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|240,23804
|1.042.296
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|47
|240,15654
|1.043.261
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|40
|240,13005
|1.043.613
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|25
|239,80971
|1.047.485
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|40
|239,76187
|1.048.087
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|21
|239,04410
|1.056.731
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35
|239,02261
|1.056.979
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30
|238,48778
|1.063.324
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|238,04334
|1.068.705
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|237,86776
|1.070.809
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|70
|237,84124
|1.071.145
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|237,50210
|1.075.218
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|50
|237,49897
|1.075.243
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45
|237,43288
|1.076.058
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45
|235,93780
|1.094.278
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|235,89600
|1.094.816
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|46
|235,78787
|1.096.127
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|235,38865
|1.100.943
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100
|235,11806
|1.104.232
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30
|235,00907
|1.105.551
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30
|234,94160
|1.106.398
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|37
|234,88278
|1.107.098
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|40
|234,49008
|1.111.934
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|234,07759
|1.116.980
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|50
|234,03415
|1.117.492
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|233,70018
|1.121.566
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45
|233,51493
|1.123.866
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|233,22659
|1.127.505
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)
|TYT
|24
|232,87027
|1.132.000
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|232,60237
|1.135.395
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35
|232,48576
|1.136.870
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|232,35530
|1.138.489
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|232,12333
|1.141.420
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|231,61731
|1.147.810
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|231,56654
|1.148.459
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|40
|231,43804
|1.150.079
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|59
|231,02631
|1.155.179
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|230,95394
|1.156.059
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|230,07295
|1.167.332
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)
|TYT
|5
|230,03809
|1.167.805
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|230,00916
|1.168.152
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|229,66299
|1.172.557
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|229,27261
|1.177.533
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|229,19300
|1.178.572
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)
|TYT
|14
|228,94459
|1.181.786
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|228,78485
|1.183.872
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|228,68254
|1.185.194
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|228,50097
|1.187.518
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|43
|228,46318
|1.188.014
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|228,42866
|1.188.474
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|227,67695
|1.198.242
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli)
|TYT
|31
|227,58504
|1.199.434
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45
|227,24076
|1.203.973
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|40
|227,18914
|1.204.660
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|25
|227,10392
|1.205.765
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|226,92116
|1.208.178
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|226,87294
|1.208.847
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|226,85333
|1.209.118
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|8
|226,81777
|1.209.554
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|226,53544
|1.213.359
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35
|226,19377
|1.217.931
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|226,19072
|1.217.970
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30
|225,71734
|1.224.197
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|225,65807
|1.224.954
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|40
|225,09348
|1.232.452
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45
|225,03858
|1.233.163
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|224,98545
|1.233.918
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|224,93760
|1.234.586
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45
|224,62288
|1.238.725
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|50
|224,54851
|1.239.709
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|224,44114
|1.241.150
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|50
|224,18020
|1.244.640
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|224,12281
|1.245.383
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|17
|224,00471
|1.246.906
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|223,91591
|1.248.089
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30
|223,54207
|1.253.073
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|223,27596
|1.256.559
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|160
|222,98494
|1.260.524
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)
|TYT
|2
|222,89447
|1.261.743
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35
|222,87401
|1.262.014
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|40
|222,75986
|1.263.528
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|222,19662
|1.271.076
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100
|222,10095
|1.272.359
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|221,84606
|1.275.845
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|221,65667
|1.278.453
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|221,52803
|1.280.184
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30
|221,17744
|1.284.766
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|40
|221,02143
|1.286.828
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)
|TYT
|4
|220,97932
|1.287.390
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|220,91213
|1.288.334
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35
|220,84988
|1.289.155
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|220,78283
|1.290.076
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|80
|220,77049
|1.290.225
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|220,66099
|1.291.706
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|40
|219,80682
|1.303.278
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|219,70281
|1.304.671
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35
|219,56126
|1.306.527
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)
|TYT
|1000
|219,46244
|1.307.878
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|219,40473
|1.308.611
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|1
|218,87040
|1.315.894
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|25
|218,86634
|1.315.953
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|218,06182
|1.326.579
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)
|TYT
|1
|217,85826
|1.329.183
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|217,74438
|1.330.662
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|216,33962
|1.349.566
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30
|216,20040
|1.351.520
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|30
|216,14478
|1.352.310
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|215,96021
|1.354.856
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|215,62691
|1.359.319
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|20
|215,47448
|1.361.439
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|215,30146
|1.363.720
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30
|214,80250
|1.370.570
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|214,67490
|1.372.328
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)
|TYT
|5
|214,29171
|1.377.650
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|214,04956
|1.380.957
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35
|213,14099
|1.393.197
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|213,10345
|1.393.713
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|212,29818
|1.404.814
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli)
|TYT
|32
|212,20817
|1.406.098
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|212,02007
|1.408.740
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|211,72880
|1.412.733
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30
|211,56877
|1.414.959
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|211,54362
|1.415.252
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|211,31671
|1.418.391
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30
|211,14617
|1.420.805
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|211,12731
|1.421.086
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|211,03894
|1.422.305
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu)
|TYT
|13
|211,00015
|1.422.854
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|210,92452
|1.423.963
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|210,75299
|1.426.384
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|210,67055
|1.427.450
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|210,05989
|1.435.912
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|209,76251
|1.440.118
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|209,73758
|1.440.458
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30
|209,24813
|1.447.215
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|209,24713
|1.447.234
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100
|208,80068
|1.453.595
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|25
|208,40875
|1.459.154
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|120
|208,16500
|1.462.597
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|207,81277
|1.467.610
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|206,96419
|1.479.632
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30
|206,70133
|1.483.366
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|206,45230
|1.486.860
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35
|206,44938
|1.486.895
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|205,80298
|1.496.198
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|2
|205,08492
|1.506.454
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|50
|202,92792
|1.537.359
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu)
|TYT
|10
|202,81454
|1.539.008
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|201,94968
|1.551.489
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35
|201,89684
|1.552.286
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu)
|TYT
|10
|201,62681
|1.556.227
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|3
|201,02182
|1.564.948
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35
|200,97367
|1.565.617
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
|TYT
|36
|200,84884
|1.567.409
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|199,84619
|1.581.562
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|55
|198,99957
|1.593.617
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|198,85147
|1.595.610
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30
|196,24710
|1.631.019
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|55
|196,21148
|1.631.486
|HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (Yabancı)
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
|TYT
|80
|191,12702
|1.689.863
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35
|189,87423
|1.700.992
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35
|189,61885
|1.703.023
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%25 İndirimli)
|TYT
|23
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)
|TYT
|10
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)
|TYT
|11
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli)
|TYT
|30
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|5
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)
|TYT
|8
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli)
|TYT
|3
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
|TYT
|5
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli)
|TYT
|10
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|8
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)
|TYT
|1
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)
|TYT
|4
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Ücretli)
|TYT
|7
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli)
|TYT
|10
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Ücretli)
|TYT
|2