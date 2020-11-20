Bilecik’te 211 litre kaçak içki ele geçirildi

Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kurtköy, Küplü ve Orhangazi Mahallesinde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla adreslere baskın yapan jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 211 litre kaçak içkinin yanı sıra anason yağı ile alkollü içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkilerle ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.