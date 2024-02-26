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Bilal Erdoğan'ın kayınpederinin babası son yolculuğuna uğurlandı

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#Bilal Erdoğan#Kocaeli#Cenaze
Bilal Erdoğanın kayınpederinin babası son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 15:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, kayınpederi Orhan Uzuner'in hayatını kaybeden babası Ali Uzuner'in (91) İzmit'teki cenazesine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kayınpederi Orhan Uzuner'in babası Ali Uzuner, dün İzmit ilçesinde hayatını kaybetti. Sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiren Ali Uzuner için bugün öğle vakti Yeni Cuma Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Bilal Erdoğan'ın yanı sıra aile üyeleri, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve kent protokolünden isimler katıldı.

Bilal Erdoğanın kayınpederinin babası son yolculuğuna uğurlandı

Harita ve Tapu Kadastro Müdürlüğü'nden emekli olduğu öğrenilen Uzuner'in cenazesi, Bağçeşme Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi

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#Bilal Erdoğan#Kocaeli#Cenaze

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