Bilal Erdoğan: Rabb'im, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgür günlerini de bizlere gösterecek

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Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen 4’üncü Geleneksel Kayseri İmam Hatip Okulları Spor Oyunları Kapanış Töreni’ne Vali Gökmen Çiçek, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dünya Etnospor Konfederasyonu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ilçe belediye başkanları, Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve öğrenciler ile aileleri katıldı. Bilal Erdoğan, Genç Kızlar kategorisinde en çok madalyayı alarak süper kupayı kazanan Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi sporcularına kupa ve madalyalarını verdi.

Ödül töreni sonrasında konuşan Bilal Erdoğan, "Bugün Kayseri'ye geldik. Çünkü imam hatiplilerin sporda çok daha başarılı olmasına önem veriyorum. İmam hatip ortaokullarımızın ve imam hatip liselerimizin spor müsabakalarında önde olmasına çok önem veriyorum. Türkiye'de lisanssız sporcu sayısı içinde, imam hatipli sporcu oranının yüzde 15-20'nin üzerinde olmasını gönülden arzu ediyorum. Bu yaz Paris'te olimpiyat oyunları olacak. Gönül istiyor ki, imam hatipli sporcularımız, olimpiyatlarda bayrağı göndere çeksin, milli marşımızı dinletsin" diye konuştu.

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'KUDÜS'TE ZULMÜN SONA ERMESİNİ BÜTÜN GÜCÜMÜZLE İSTİYORUZ'

Spor programlı imam hatip liselerinin sayısının arttığını sevinerek takip ettiklerini belirten Erdoğan, "İnşallah, Kayseri'de yapılan imam hatip okulları arası spor müsabakalarının Türkiye'nin her tarafından yaygınlaşarak devam ettiğini de görmek istiyoruz. Bakın her tarafta, Filistin bayrağı, Türk bayrağımızla yan yana. Bugün burada her etkinliğimizde olduğu gibi Filistin davasında duruşumuzu çok net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Çünkü bizim ecdadımızın 500 yıl boyunca barış içinde hükmettiği İslam'ın kutlu beldesi, Kudüs'te zulmün sona ermesini bütün gücümüzle istiyoruz. Ama daha güçlü olmak zorundayız. Türkiye olarak, İsrail'in bir daha soykırıma teşebbüs edemeyeceği kadar güçlü olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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‘ÜZERİMİZE DÜŞENİ, İMAM HATİP NESLİ OLARAK YAPACAĞIZ’

İsrail-Filistin meselesinin unutulmaması için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Erdoğan, "İmam hatip nesli, bu fikrin ve duygunun ülkemizde, kökleşmesi için bu mesajı çok güçlü bir şekilde herkese yaymak durumunda. Ümit ediyorum ki İsrail muvaffak olamayacak. Rabbim, Filistinli kardeşlerimize hak ettikleri özgürlüklerini, hak ettikleri zaferi nasip edecek. Rabb’im, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgür günlerini de bizlere gösterecek. Ama bu kuru dualarla, kuru laflarla olmaz. Fiili dualara ihtiyacımız var. Boykotsa boykot edeceğiz. Sosyal medyadan mesaj göndermekse mesaj göndereceğiz. Ama bunun unutulmaması için üzerimize düşeni, imam hatip nesli olarak yapacağız. Allah'ın izniyle Türkiye 21'inci yüzyılda o kadar güçlü olacak ki, Mescid-i Aksa da Kudüs'te, Ayasofya zincirlerini kırdığı gibi zincirlerini kırıp özgürlüklerine, İslam'ın oradaki izzetli duruşuna kavuştuğu günlere erişecek" dedi.

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'DİĞER İLLERİMİZDE DE BENZER BİR ÇALIŞMANIN OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ise "Hamdolsun, imam hatip okullarımızın sadece akademik alanda değil, ilimde, sanatta ve bugün Kayserimizde görüldüğü gibi, sporda da nice başarılara imza attığına şahidiz. Kayser’imizin dışında diğer illerimizde de benzer bir çalışmanın olmasını temenni ediyorum. Türkiye'mizde 2016 yılından itibaren imam hatip okullarında yeni bir dönem başladı. İmam hatip okullarımız artık fen programı, güzel sanatlar, musiki, teknoloji, spor programı ve örgün eğitim ile birlikte hafızlık çalışmaları uyguluyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR PROJE OLDU'

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Vali Gökmen Çiçek de sporcuları tebrik ederek, "Karşımızda Türkiye'nin parlak geleceği ve istikbali duruyor. Sizlere baktıkça geleceğimizi daha ümitli görüyoruz. Bugün düzenlenen bu olimpiyat, Kayseri’mize çok yakıştı. Türkiye'ye örnek bir proje oldu. Bundan dolayı emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

SÖYLEŞİ PROGRAMINA KATILDI

Bilal Erdoğan, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen 4’üncü Geleneksel Kayseri İmam Hatip Okulları Spor Oyunları Kapanış Töreni’nin ardından, ERVA Spor Okulları Söyleşi programına katıldı. 50. Yıl Dedeman Anadolu İmam Hatip Fen ve Teknoloji Proje Lisesi’nde düzenlenen söyleşide Erdoğan’ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de konuşmacı olarak yer aldı. Burada konuşan Bilal Erdoğan, "Ben bu projeyi, burada bir 'Eğitime Destek Platformu' toplantısından hatırlıyorum. Yani o zaman hangi aşamadaydı, fikir miydi, başlamış mıydı? Ondan sonra spor kulüplerine de evrilmiş. Ama gençlikle ilgili birçok çalışma yaptığımız zaman, özellikle Eğitime Destek Platformu toplantılarına gittiğimiz zaman hep anlatmaya çalıştığım bir şey var. Aslında tekerleği yeniden keşfetmeye gerek yok. Her ilde, gençlerin yetişmesiyle ilgili vazifesi olan yeterince insanımız var. Öğretmenlerimiz, antrenörlerimiz, hocalarımız birçok insan, 'çoluk çocuğa mukayyet olmak, onun terbiyesiyle yetişmesiyle ilgilenmek, ona yeni bir şeyler öğretmek' için vazifeli durumda. Devlet tarafından vazifeli olan, özel sektörde maaşla o vazifeyi devam ettiren ve gönüllülük yoluyla kendini bu işlere adamış insanlarımız çok şükür var. Ama neticede her bir ünitede yani bir okulda, bir mahallede, bir ilçede, bir ilde çocuklarımızı teker teker sıralayıp her birinin karşısına bir şey yazabilmemiz gerekiyor" dedi.