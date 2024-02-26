Biden ve Trump aynı gün Meksika sınırını ziyaret edecek

Haberin Devamı

ABD’de kasım ayındaki başkanlık seçimleri yaklaşırken, ülkede göç sorunu ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump, bu hafta aynı gün ABD-Meksika sınırını ziyaret edecek.

ABD basınına açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın perşembe günü Texas eyaletinde yer alan Brownsville’yi ziyaret edeceğini aktararak, Biden’ın ziyareti çerçevesinde ABD Sınır Devriyesi personelleri, kolluk kuvvetleri ve yerel liderlerle görüşeceğini söyledi.

Trump’ın seçim kampanyasında yer alan bir yetkili ise Trump’ın da aynı gün Texas eyaletinde yer Eagle Pass'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Reuters/Ipsos'un son anketine göre, Biden’ı onaylayanların oranı yüzde 38’e düşerken, ankete katılanların yüzde 17'si göç konusunu ABD'nin bugün karşı karşıya olduğu en önemli sorun olarak görüyor. Bu oran geçtiğimiz sene aralık ayında yüzde 11 olarak çıkmıştı.