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Bıçaklı saldırıya uğrayan belediye başkanı konuştu

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#Burhan Karışık#Erdek#Balıkesir
Bıçaklı saldırıya uğrayan belediye başkanı konuştu
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 12:04

Balıkesir'de uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralanan Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, tedavisinin ardından taburcu oldu. Olaya ilişkin konuşan Karışık, "Hırsızlık mallarını alıp, satan şüphelinin ailesine ait iş yerini geçen yıl kaymakamlığın kararıyla mühürledik. Kendilerini o günlerde tanıdım. Dün de böyle bir saldırı gerçekleştirdiler" dedi.

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Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, dün saat 11.00 sıralarında belediye binası çıkışında M.D.'nin bıçaklı saldırına uğradı. Sağ bacağından yaralanan Karışık, hastaneye kaldırıldı.

Bıçaklı saldırıya uğrayan belediye başkanı konuştu

M.D. ile arkadaşı K.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Karışık, bu sabah taburcu oldu.

Bıçaklı saldırıya uğrayan belediye başkanı konuştu

Olaya ilişkin DHA muhabirine bilgi veren Başkan Karışık, "Hırsızlık mallarını alıp, satan şüphelinin ailesine ait iş yerini geçen yıl kaymakamlığın kararıyla mühürledik. Kendilerini o günlerde tanıdım, daha sonra görüşmedik. Dün de böyle bir saldırı gerçekleştirdiler. Şu anda sağlık durumum iyi. Taburcu oldum, Erdek'e gelip istirahat ediyorum. Kendilerinden şikayetçiyim" dedi. 2 şüphelinin ise polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Bıçaklı saldırıya uğrayan belediye başkanı konuştu

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#Burhan Karışık#Erdek#Balıkesir

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