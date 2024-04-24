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Beyoğlu’nda tıraş ücretini fazla bulunca berber dükkanına kurşun yağdırdı

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#İstanbul#Berber#Polis
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 10:48

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 150 lira olan saç tıraşı parasını fazla bulan müşteri iş yerine kurşun yağdırdı. Berbere 100 lira verdiği öğrenilen şüpheli, polisin operasyonu ile yakalanarak tutuklandı. Berber Hikmet Zengin "100 lira için vurulacaktık" dedi.

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Olay, 5 Nisan Cuma günü, Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi İplikçi Fırın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. tıraş olmak için berbere gitti. Saç-sakal tıraşı olduktan sonra ücretin ne kadar olduğunu sordu. Berber Hikmet Zengin'in 150 lira olduğunu söylemesi üzerine müşteri, indirim yapılmasını istedi. Bunun üzerine berber de "120 lira olur" dedi. Müşteri Mustafa D. cebinden çıkardığı 100 lirayı berbere verdi. Bunun üzerine berber ile müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışmasının büyümesi üzerine dükkanın önüne çıkan ikili arasında kısa süreli arbede yaşandı. Daha sonra Mustafa D., berber dükkanından ayrılarak uzaklaştı. Bir süre sonra berbere gelen Mustafa D., iş yerine kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırgan kaçtı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada, güvenlik kamera kayıtlarından olayı gerçekleştiren şüpheliyi tespit etti. Mustafa D., İstiklal Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında da olayda kullandığı silah ele geçirildi. Şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Beyoğlu’nda tıraş ücretini fazla bulunca berber dükkanına kurşun yağdırdı

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Berbere yapılan silahlı saldırı anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, berber ile müşteri tartıştıktan sonra dışarı çıkıyorlar. Müşteri daha sonra silahını alarak iş yerine ateş açıyor.

Beyoğlu’nda tıraş ücretini fazla bulunca berber dükkanına kurşun yağdırdı

"GİTTİ, SİLAH ALDI GELDİ"

Berber Hikmet Zengin "Mustafa geldi. Saç sakal tıraşı oldu. Daha sonra tıraş ne kadar diye sordu. 150 lira deyince indirim istedi ben de 120 lira olur dedim. Bana cebinden 100 lira para çıkardı. "20 lirayı da 2 saat sonra veririm" dedi. Ben de "2 saat sonra paranın tamamını verirsin" dedim. Aramızda tartışma yaşandı. Gitti, silah aldı geldi. Havaya ateş etti. Beni tehdit etti. "Seni vururum, öldürüm" dedi. Yani 100 lira için vurulacaktık başka bir şey yok" dedi.

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Beyoğlu’nda tıraş ücretini fazla bulunca berber dükkanına kurşun yağdırdı

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#İstanbul#Berber#Polis

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