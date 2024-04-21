Beyoğlu'nda motosikletli dehşeti! Şikayetçi olan bina sakinlerinin evine kurşun yağdırdı

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Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 06.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Pazar akşamı motosikletiyle kız arkadaşını evine bırakan Emircan A., binanın önüne geldiği sırada gürültü yaptı. Çıkan sesten rahatsız olan bazı bina sakinleri pencereden Emircan A.’ya tepki gösterdi. Bina sakinleriyle tartışan Emircan A. daha sonra olay yerinden ayrıldı. Şüpheli, kız arkadaşının bina sakinleriyle tartışma yaşaması üzerine sabah erken saatlerde bir arkadaşını da yanına alarak tekrar aynı sokağa geldi. Tartıştığı bina sakinlerinin evlerine ateş eden Emircan A., hızla olay yerinden kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın Emircan A. olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen şüpheli, evinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emircan A., çıkarıldığı mahkemece "Mala zarar verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÇAKMAK FIRLATIP KÜFÜR ETTİLER"

Saldırgan Emircan A. ifadesinde, kız arkadaşını eve bıraktığı sırada motosikletiyle ses çıkardığı için bina sakinlerinin kendisine küfür ederek, çakmak fırlattığını, ardından da hakaret ederek olay yerinden kovduklarını belirtti. Emircan A. kız arkadaşının önünde küçük düştüğü için bu eylemi gerçekleştirdiğini söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise, motosikletli 2 kişinin sokağa gelerek ateş ettiği, daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar görülüyor.