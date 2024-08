Beylikdüzü’nde sahaf festivali: 1 Eylül'de sona erecek

Haberin Devamı

Beylikdüzü’nde düzenlenen ikinci el ve nadir kitapların meraklısına sunulduğu sahaf festivalinde stantlarda 100 bini aşkın kitap ve dergi gibi süreli yayınlardan oluşan bir açık hava kitaplığı kuruldu. 19 Ağustos’ta başlayan festival 1 Eylül’de sona erecek. Sahaflar Birliği Derneği Başkanı Emin Nedret İşli ise sahaf festivallerinin tarihine değinerek “Sahaf festivalleri ilk kez yaklaşık 2010’lu yıllarda başladı. Beyoğlu’nda, Üsküdar’da, Kadıköy’de, Beşiktaş’ta, Beyoğlu’nda, Beylikdüzü’nde, böyle açık alanlarda sahaf festivallerine katıldık. Hatta ve hatta Anadolu’nun bazı kentlerine gittik. Gaziantep’e, Eskişehir’e, Malatya’ya gittik” diye konuştu.

'SAHAFLARLA İLİŞKİSİ OLAN İNSANLARI TANIMAK, ONLARLA AHBAPLIK KURMAK İÇİN BURADAYIZ'

İşli, “Biz kendi çalıştığımız mekandan çok uzak bir bölgedeyiz. Çok uzun yıllardan beri devam eden bir etkinlik. Beylikdüzü Sahaf Festivali’nin 11’incisi gerçekleşiyor ve aşağı yukarı biz hemen hemen her festivalin katılımcılarından biriyiz. Bu festivali Ümit Nar organize ediyor. Beyoğlu’ndan, İzmir’den, İstanbul’un çeşitli bölgelerinden, Üsküdar’dan arkadaşlarımız her sene geleneksel olarak katılıyor. Böylelikle Beylikdüzü’ndeki kitap meraklılarını, sahaf düşkünlerini, sahaflarla ilişkisi olan insanları tanımak, onlarla ahbaplık kurmak, onlara ticari olarak kitaplar takdim etmek üzere burada bulunuyoruz. Her gelişimizde de buradan memnun ve hoşnut olarak ayrılıyoruz” dedi.

'GENÇLER İLE SAHAFLAR ARASINDA KARŞILIKLI GEÇİŞLİLİK SÖZ KONUSU'

Aynı zamanda TÜYAP Kitap Fuarında ‘da sahaf bölümü söz konusu olduğunu aktaran İşli, “Şimdilerde, yine 2010’lardan bu yana Sahaf Festivali’ne benzer bir sokak oluşturup TÜYAP kitap fuarlarına, yani yayıncıların bulunduğu sahaflarda festivallere katılıyorlar. Bu çok önemli çünkü eski bir mesleğe mensup insanlara, kitapseverlere hitap etmiyoruz. Gençlere, kitaba meraklı ya da bütçesi kısıtlı olan öğrencilere burada hem uygun fiyatlı hem de bol çeşitli kitaplar sunma şansımız oluyor. Belediyeler bu alanda bizi destekliyor. Dolayısıyla pek çok hizmeti onlar veriyor. Biz ise mevcut depolarımızda ya da çeşitli kaynaklardan aldığımız güzel kitapları, edebiyat kitaplarını, baskısı tükenmiş kitapları burada meraklıya, gençlere, öğrencilere, araştırmacılara, okuyucuya sunuyoruz. Gençler ile özellikle sahaflar arasında karşılıklı bir geçişlilik söz konusu. Festivaller sahafların tanınmasını, daha çok insana hitap etmesini sağlıyor. Böylelikle biz yeni müşteriler, genç insanlar kazanmış oluyoruz. Gençlerde sahafın ne demek olduğunu, sahafın eski kitapla ilgili baskısı tükenmiş nadir olan kitapları bulan kişi olduğunu, kitaplarla ilişkili bir meslek olduğunu tanıyor, öğreniyor ve biliyorlar. Böylelikle sahaf festivalleri hem sahafların güçlenmesi, çoğalması adına iyi bir etkinlik. Hem de yeni ve genç müşteriler, dostlar edinmemizi sağlayan önemli bir etkinlik” diye konuştu.

'GELENEKSELLEŞMİŞ BİR DURUM'

Festivale gelen gruplara değinen sahaf festivali koordinatörü Ümit Nar ise “Aslında festivale gelen birkaç grup insandan bahsedebiliriz. Birincisi, koleksiyonerler. Bu festivaller olduğunda koleksiyonerler bizim özel parçalar çıkaracağımızı bildikleri için mutlaka gelir. Koleksiyonerlerden başka öğrenciler geliyor. Daha uygun fiyata kitap almaya çalışan arkadaşlarımız geliyor. Bu ilçedeki kitap okurlarının hemen hemen tamamı mutlaka bizim stantlarımıza geliyor. Sahaf festivallerinin sıklaşması bizim bilinirliğimizi artırıyor. Ben gençlerimizden memnunum. Gençlerin iyi kitaplara olan ilgisinden de memnunum. Bir yandan festivallerin böyle bir esprisi var. Çünkü sahaf festivallerine geldiğiniz zaman örneğin klasik kitaplar, dünya edebiyatı, iyi çevirilere ulaşırsınız. Kötü çeviri kitapları burada bulundurmuyoruz. Dolayısıyla bir anlamda bir iyi şeye de gençleri yönlendirmiş oluyoruz. O yüzden ben gençlerin ilgisinden, hem seçtikleri kitaplardan gayet mutluyum” dedi.

'NORMAL KİTAPLARIN KORSAN OLANLARI BİZİ ETKİLİYOR'

Korsan kitapların da olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Nar, “Burada şu etkiliyor aslında, dijital kitapların korsan olanları, normal kitapların korsan olanları bizi etkiliyor. Ama onun dışında internet çok geniş büyük bir mecra ve bunu yakalayabildiğiniz ölçüde başarılı oluyorsunuz. Bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu internetten satışa çok erkenden başladı. Ben de hali hazırda şöyle söyleyebilirim, cironun yarısını internet üzerindeki satışlardan yapıyorum. Şimdi başka bir takım yeni gelişmeler var. Yapay zekayla beraber bunları da değerlendiriyoruz ve bunlarla beraber yürümeye çalışıyoruz. Yani şu önemli, kitap dediğimiz şey zamanında parşömenle başlayan daha sonra işte kağıt birikimleri halinde olan, sonra kodeks dediğimiz cilt içine giren daha sonra bugün ki formatına gelen şey. E-Kitapta bunun bir devamı. Belki bizde bununla beraber yürümenin yollarına bakacağız ve bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Sahaflık dediğiniz şey bir kere kağıda mürekkep düştükçe devam eder. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama onun dışında da dijital kitapla ilgili takip edebildiğimiz ve teknolojiyi kaçırmadığımız ölçüde biz hayatımızı sürdürürüz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

'İNSANLARIN FESTİVALE GELME SEBEPLERİ BULAMADIKLARI ŞEYLERİ BULMALARI'

Kitabevi sahibi Mehmet Akkuş, “15-16 yıldır yaptığımız sahaf festivalinde bu sene Beylikdüzü’ndeyiz. İnsanların kitaplara olan ilgisi gün giderek azalmakta da artmakta da, o kitleye göre değişiyor. Özellikle gençlerin sosyal medyadan uzaklaşması için biz kitaba olan merakını artırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sahaf festivaline insanlarında gelme sebepleri bulamadıkları şeyleri bulmaları, ilk baskı nadir olan şeyleri bizlerde bulabilirler. 25-26 arkadaş yıllardır bu işi yapan kişileriz zaten. Burada mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Sevilen şeyleri, bize emanet bırakılan kitapları emanetçiye bırakıyoruz” dedi.