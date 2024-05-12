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Beyin çipi arıza yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Elon Musk#Nöroteknoloji#Neuralink
Beyin çipi arıza yaptı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 07:00

Elon Musk’ın sahibi olduğu nöroteknoloji firması Neuralink’in beyin çipini denediği ilk kişide problemler baş gösterdi.

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Cihazın, hastanın beyninden aldığı veri miktarında azalma yaşanırken, şirketten yapılan açıklamada 29 yaşındaki felç hastası denek Nolan Arbaugh’un beyin dokusuna yerleştirilen 64 bağlantı kablosunun geriye çekilmesi nedeniyle kafatasındaki işlemci ve pilin sinirlerden aldığı veri miktarının düştüğü aktarıldı. Şirket, kabloların geriye çekilmesinin Arbaugh’un sağlığı konusunda tehlike arz etmediğinin altını çizerken ABD medyası Neuralink’in implantı çıkarmayı düşündüğünü iddia etti. Beynine 28 Ocak’ta çip yerleştirilen Arbaugh, ameliyattan sonraki haftalarda sadece düşünerek satranç oynayabilmişti.

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#Elon Musk#Nöroteknoloji#Neuralink

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