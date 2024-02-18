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Beşiktaş’ta yankesici telefonu beğenmeyip geri verince yakalandı! 'Hanımefendi telefonunuz düştü'

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#Beşiktaş#İstanbul#Polis
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2024 10:35

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Celal A., otobüse binen kadının cebinden cep telefonunu çaldı. Ancak hırsız telefonu beğenmeyip kadına geri verince kendini takip eden Beşiktaş polisi tarafından suçüstü yakalandı. 37 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkan hırsız tutuklandı.

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Beşiktaş Dolmabahçe’deki otobüs duraklarında geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda bir şahıs, otobüse binen vatandaşları gözüne kestirdi. Yoğunluğu fırsat bilerek vatandaşların ceplerindeki telefonları yankesicilik yoluyla çalan şahıs bu şekilde onlarca kişiyi mağdur etti.

 

BEŞİKTAŞ POLİSİ SUÇÜSTÜ YAKALADI

Şikayetlerin artması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çalışma başlattı. Mağdurların ifadelerine başvuran polisi, güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın benzer suçlardan 37 adet suç kaydı olan Celal A. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, şahıs takibe aldı. Olay günü şahsın otobüs durağında olduğunu ve cerrahi maske taktığını gören polis, onu göz takibine aldı.

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Beşiktaş’ta yankesici telefonu beğenmeyip geri verince yakalandı Hanımefendi telefonunuz düştü

 

TELEFONU ÇALIP “HANIMEFENDİ TELEFONUNU DÜŞTÜ” DEDİ

Durağa otobüs geldiği esnada ise hırsız gözünü kestirdiği kadının arkasına geçti. Kadın tam otobüse binip kartını cihaza okuttuğu sırada hırsız, telefonunu yankesicilik yoluyla çaldı. Telefonu inceleyen hırsız düşük model olduğunu görünce, “hanımefendi telefonunuz düştü” diyerek geri vermek istedi. Kadın telefonu önce almazken, neye uğradığını şaşıran hırsız kendini suçüstü yapan Beşiktaş polisi tarafından yakalandı. Film gibi suçüstü anları ise kameralara anbean yansıdı.

Beşiktaş’ta yankesici telefonu beğenmeyip geri verince yakalandı Hanımefendi telefonunuz düştü

 

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKAN HIRSIZ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan hırsızın emniyete götürülerek ifadesi alındı. Yapılan incelemede şahsın cezaevinden izinli çıktığı, geri dönmediği ve bu sürede suç işlediği ortaya çıktı. Ayrıca 37 adet suç kaydı olan Celal A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “yankesicilik” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Beşiktaş#İstanbul#Polis

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