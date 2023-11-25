Beşiktaş'ta trafik kazası: Şarampole yuvarlandı

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Kaza, Levazım-Akmerkez Yolunda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan K. yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırımdaki trafik levhasına çarptı. Daha sonra da 10 metrelik şarampolden aşağı yuvarlandı. Sürücü Volkan K., kaza nedeniyle ters dönen otomobilin içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü bir süre sonra araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Şarampole devrilen aracın kaldırılması için vinç bekleniyor.