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Beşiktaş'ta taksiciye silahlı tehdit kamerada

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#İstanbul#Beşiktaş#Taksi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 15:08

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde trafikte yol verme tartışması yaşayan Hasan Ç., taksiciyi silahla tehdit etti. Olayın ardından polis ekipleri taksicinin şikayeti üzerine şahsı evinde ruhsatlı tabancasıyla birlikte gözaltına aldı.

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Olay, önceki hafta Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe’de meydana geldi. Trafikte yol verme tartışması yaşayan işletmeci Hasan Ç. (56) ve taksi sürücüsü Ferdi K. (32) araçlarından inerek tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte taksi sürücüsü iddiaya göre Hasan Ç.’ye “Seni öldüreceğim, delik deşik edeceğim” ifadesini kullandı.

TAKSİCİNİN KAFASINA SİLAH DAYADI

Bunun üzerine aracına giden Hasan Ç. silahını alarak geri döndü. Elindeki silahı Ferdi K.’nın başına dayayan şahsa çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Ardından hiçbir şey olmamış gibi aracına binen sürücü, olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından taksicinin şikayeti üzerine Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Çalışmanın ardından evi tespit edilen Hasan Ç., olayda kullandığı ruhsatlı silahla birlikte gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak “ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve “tehdit” suçlarından adli işlem yapılan Hasan Ç. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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#İstanbul#Beşiktaş#Taksi

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