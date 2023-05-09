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Beşiktaş'ta dehşet anları! Cihan Emre o anları anlattı

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#Beşikta#Sosyal Medya#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 09:38

İstanbul Beşiktaş’ta bir işletmede konser verdikten sonra bir grubun saldırısına uğrayan ve 20 bin lirası gasp edilen Cihan Emre, o anları anlattı. Emre, “Otoparka doğru giderken 9-10 kişi birden yumruklamaya başladı. Çok şükür daha kötü sonuçlanmadı” dedi. Saldırı anları kameralara yansırken, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan 3 saldırgan tutuklanmıştı.

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Beşiktaş Çarşı’da önceki ay yaşanan olayda, Cihan Emre Erdoğan (25) bir işletmede konser verdi. Konserin ardından arkadaşlarıyla beraber alandan çıkan Cihan Emre, otoparktaki aracına doğru yönelmişti. O esnada Cihan Emre'yi takip eden bir grup, ona laf atarak küfür ettikten saldırmaya başlamıştı. Yumrukların havada uçuştuğu olayda, yere düşürülen genç fenomen defalarca tekmelenmişti. Yaşananlar ise kameralara anbean yansırken, saldırganlar fenomenin konserden kazandığı 20 bin lirasını da gasp ederek hızla uzaklaşarak kayıplara karışmıştı.

“9-10 KİŞİ BİRDEN YUMRUKLAMAYA BAŞLADI”

Saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cihan Emre, “Geçtiğimiz günlerde can güvenliğimizin hiçe sayıldığı bir olay yaşadık. Çok şükür daha kötü sonuçlanmadı. Diğer müzisyen arkadaşlarımızın başına gelen şiddet olayı benimden başıma geldi. Beşiktaş’ta bir mekanda düzenlemiş olduğumuz etkinlik sonrasında 9-10 tane maganda tarafından Beşiktaş’ta saldırıya uğradım. Konser çıkışı otoparka doğru giderken sağ tarafa döndüğüm anda 9-10 kişi birden yumruklamaya başladı. Olay şu an dava sürecinde sizin karşınıza böyle şeylerle değil yaptığımız güzel işlerle gelmek isterim” dedi.

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BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ SALDIRGANLARI YAKALAMIŞTI

Olayın ardından darp raporu alan genç fenomenin şikayeti üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlatmıştı. Cihan Emre'nin ifadesine başvuran polis çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye almıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların Muhammet Coşkun Y., Mahsun S. ve İlhami K. olduğu tespit edilmişti. Devam eden çalışmalarda Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri, 3 şahsı evinde kıskıvrak yakalamıştı.

SALDIRGANLAR TUTUKLANMIŞTI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar, ifadelerinin alınması sonrasında adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkartılan 3 saldırgan, “kasten yaralama” ve “gasp” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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#Beşikta#Sosyal Medya#İstanbul

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