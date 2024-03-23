Beş önemli kentimizin adayları ve vaatleri... Seçime son 8 gün

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ANTALYA

CHP ADAYI MUHİTTİN BÖCEK: ‘HALK BAKKAL’ AÇACAĞIZ

Mevcut Başkan Muhittin Böcek, yerel seçim çalışmasında “Herkesin Başkanı” sloganını kullanıyor. Böcek’in vaat listesine bakıldığında özellikle tarım ağırlıklı ilçelere yönelik projeler dikkati çekiyor.

ALABALIK TESİSLERİ, GÜNEŞ ENERJİLİ TARIM

Tarımın güneş enerjisi sistemleri ile desteklenmesi, Elmalı ilçesine meyve konsantre tesisi kurulması, ekilmeyen alanların tarıma kazandırılması, Akseki ve Finike’ye alabalık tesisleri kurulması gibi sözler Böcek’in yeni dönem vaatleri arasında.

Böcek’in sosyal vaatler listesindeki “Halkın bakkalı” projesi ise çokça konuşuluyor. Böcek, projeyi şöyle anlatıyor: “Kadın kooperatiflerinin ve belediye iştiraklerimizin ürünleriyle kurulacak bakkallarla, güvenilir gıda erişimini kolaylaştıracağız.” Yine yeni evlenen çiftlere beyaz eşya paketi verilmesi de sosyal vaatleri arasında yer alıyor.

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AK PARTİ ADAYI HAKAN TÜTÜNCÜ: 14 YENİ ARTER 22 KATLI KAVŞAK

AK Partili Hakan Tütüncü, seçim çalışmalarını, “Antalya’nın altın çağı başlıyor” sloganıyla sürdürüyor. Vaat listesinin en tepesinde trafik ve toplu ulaşım sorunlarının çözülmesine yönelik projeler dikkati çekiyor. Tütüncü, Antalyalıların birinci gündemi haline gelen trafik sorununu ‘ulaşım ana planı’ ve 14 yeni arter ile 22 adet katlı kavşakla çözeceklerini söylüyor ve ekliyor: “Yeni yollar açacağız, katlı kavşaklar ve kavşak düzenlemeler yapacağız, raylı ulaşım ağımızı geliştireceğiz. Antalya’nın merkezine 15 yeni güzergâh açacağız. Mevcut sisteme 5 yeni etap raylı sistem hattı ilave edeceğiz.”

5 BİN TL KİRA DESTEĞİ

Tütüncü, sosyal projeler konusunda da hayli iddialı. Yeni evlenecek çiftlere 1 yıl boyunca 5 bin TL kira desteği, ilk defa ehliyet alacak gençlere bin 500 TL kurs ve sınav desteği, 65 yaş altındaki emeklilere ise 10:00-16:00 saatleri arasında ücretsiz ulaşım desteği dikkati çekiyor.

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ADANA

AK PARTİ ADAYI FATİH MEHMET KOCAİSPİR: ULAŞIMA YAPAY ZEKÂ

Yüreğir ilçesinde belediye başkanlığı döneminde sosyal belediyecilik hizmetleriyle ilçenin çehresini değiştiren AK Partili Fatih Mehmet Kocaispir, Adana geneli için de iddialı. Kentteki ulaşım sorununu çözmek için 5 yılda 13 battı-çıktı inşa edip yapay zekânın da desteğiyle “xAdana” adı verilen akıllı şehir otomasyonunu kuracağını söylüyor. Seyhan Baraj Gölü’nün kıyısındaki Adnan Menderes Bulvarı’nda estetik ve kullanışlı dokunuşlar yapacaklarını belirtiyor.

UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ

Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele edeceğine dair ailelere söz veren Kocaispir, bu konuda rehabilitasyon köyü kuracağını vaat ediyor. Diğer vaatleri arasında 5 yılda 100 kreş, 0-7 yaş çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım, iş kuracaklara 100 bin lira hibe gibi sosyal destekler de var.

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CHP ADAYI ZEYDAN KARALAR: 8 ALTGEÇİT VE EKOLOJİK PARKLAR

CHP’den yeniden aday olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Borç batağından hizmet atağına geçtik, şimdi fişek gibi 5 yıla hazırız” diyerek projelerini anlatıyor. Karalar, yeni nesil yeşil otogar, 8 yeni altgeçit, 4 yeni bulvar, 2. etap metro hattı, yeni tramvay hattı, nostaljik tramvay, 4 köprü, yeni etap bisiklet yolları yapacağını söylüyor ve bazı önemli vaatlerini şöyle sıralıyor:

SAHİL PROJELERİ

“Yeni semt merkezleri, ekolojik parklar ve yeşil alanlar, engelsiz vadi oluşturacağız. Müzeler, emekli yaşam merkezi, sivil toplum kuruluşlarına yönelik tesis, mezbahane, canlı hayvan satış merkezi yapacağız. Karataş ve Yumurtalık sahil projesi var, alzheimer merkezi kuracağız.”

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MERSİN

CHP ADAYI VAHAP SEÇER: 5 YIL DAHA SOSYAL BELEDİYE

CHP’den yeniden aday olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yenilikçi, kalkınmacı, sosyal belediyecilik anlayışını Mersin’de hâkim kıldıklarını, tekrar seçilirse hizmet çıtasını ikinci 5 yılda daha da yükseklere çıkaracağını söylüyor. Metro için; “Sözümüzdür. Mersin metrosu tamamlanacak, Mersinlilerin hizmetine girecek” diyen Seçer, finansman arayışında olumlu gelişmeler olduğunu belirtiyor.

YÖRÜK YAŞAM OBASI

Geliri düşük yurttaşlar için hayata geçirecekleri Sosyal Konut Projesi’nin Türkiye’ye model olacağını vurguluyor. Afet Yönetimi ve Lojistik Kampusu ve Darısekisi Örnek Köyü’nde Yörük Yaşam Obası kuracağını söylüyor. Sinekle mücadele, park bahçe yapımı, temizlik, yol yapımı gibi hizmetlerle ilgili kurdukları sistemi daha da geliştirme sözü veriyor.

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MHP ADAYI SERDAR SOYDAN: TRAFİĞE AKILLI KAVŞAK

Cumhur İttifakı’nın MHP Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Serdar Soydan, “3 ana tema 9 ilke, Mersin’e 100 proje” sloganıyla sahaya çıktı. Soydan, 13 ilçe için ayrı ayrı projeler hazırladıklarını, Mersin’in trafik sorununa çözüm olacak akıllı kavşak modeli ile çıkmaza giren metro projesi ve hafif raylı sistem projelerini kendilerinin hayata geçireceğini belirtiyor.

İNDİRİMLİ SU SÖZÜ

Sosyal destekleri önemsediklerini ve bu yönde de projeler yaptıklarını anlatan Soydan, emekli ve dar gelirli vatandaşlar ile Mersin halkına indirimli su sözü veriyor. Çiftçinin maliyetlerini düşürmeyi vaat ediyor. Turizm ve gastronomi projelerine ayrı başlık açarak rafting, olta balıkçılığı, kaya tırmanışı, trekking gibi spor alanları ve güvenilir çevre kampları yapacağını söylüyor.

MUĞLA

AK PARTİ ADAYI AYDIN AYAYDIN: 2075’E KADAR SUSUZLUK YOK

AK Parti Muğla’da tercihini deneyimli siyasetçi Prof. Dr. Aydın Ayaydın’dan yana kullandı. Eski CHP İstanbul Milletvekili olan Ayaydın, 13 ilçeye yönelik 73 projesiyle dikkat çekiyor. Önceliği altyapıya vereceğini söylüyor. En büyük projesi ise ‘su’ üzerine. Ayaydın, “Bodrum başta olmak üzere susuzluk çeken tüm ilçelerde alternatif çözüm önerilerimizi hazırladık. Muğla’da 2075 yılına kadar ne içme ne de sulama suyu konusunda sıkıntı yaşanacak” diyor.

YENİ EVLİLERE KİRA YARDIMI

Prof. Dr. Ayaydın’ın emeklilere ve yeni evlenecek çiftlere müjdesi ise şöyle: “Her emekli hanesine en az 15 bin lira girmesini sağlayacak destek vereceğiz. Yeni evlenecek çiftlere de 12 ay boyunca 5 bin lira kira yardımı yapacağız.”

CHP’Lİ AHMET ARAS: HEDEF DÜNYA KENTİ OLMAK

Dr. Osman Gürün’ün 1999’dan bu yana belediye başkanlığı yaptığı Muğla’da yeniden aday olmaması üzerine CHP, yola Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’la devam kararı aldı. Ahmet Aras’ın hedefi, dünya kenti Muğla…

180 FARKLI PROJE

Bu hedefe ulaşmak için de tam 180 projesi var. “Başkanı halktan, yöneticiyi çiftçiden, üreticiyi hizmet sektöründen, kamu çalışanını turizmciden, çocuklarımızı ve gençlerimizi yaşlılarımızdan ayrı görmeyeceğiz” diyen Aras, hedeflerini şöyle özetliyor: “Uluslararası kuruluşlarla temas halinde olacak uzman arkadaşlarımızla bir ‘Planlama Ajansı’ kuracağız. Aklımıza ilk geleni değil, ortak aklın ürettiği evrensel çözümleri hayata geçireceğiz. Bütçemizin büyük bölümünü altyapı ve suya ayıracağız.”

BALIKESİR

CHP ADAYI AHMET AKIN: 10 NUMARA KENTE ‘5T’ YATIRIMLAR

Bir önceki seçimde Millet İttifakı’nın son dakikada İYİ Partili İsmail Ok isminde karar kılması üzerine adaylıktan çekilmek durumunda kalan Ahmet Akın, bu kez CHP’nin Balıkesir adayı olarak sahada. Akın, projelerini ‘5T’ adı altında toplamış. Bu projeler turizm, taşıma, tarım, tarih ve teknoloji ağırlıklı.

“Balıkesir kasaba değil, burayı büyükşehir yapacağım” diyen Ahmet Akın, ekliyor: “10 numara kente 10 numara projelerimizle çıktığımız yolda BALPA’yı (Balıkesir Planlama Ajansı) kuracağız. Bu ajans esnafından ihtiyaç sahibine, engellisinden yaşlısına ve öğrencisine kadar herkese hizmet verecek.”

SUYA İNDİRİM SÖZÜ

Su fiyatlarının düşmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılacağına işaret eden Akın, çocuklar için özel sağlık merkezi, yetişkinler için tıp merkezi kuracaklarını, bütün Balıkesirlilere ‘10 numara kart’ vereceklerini; emeklilere, ihtiyaç sahiplerine, öğrencilere bu kartla yardım yapılacağını söylüyor. İhtiyaç sahipleri, bakıma muhtaç olan özel gereksinimli bireyler, çalışmak isteyen kadınlar için ‘Yaşam Köyü’ de diğer projelerden.

AK PARTİ ADAYI YÜCEL YILMAZ: 7 MADDEDE 100 PROJE

Mevcut başkan AK Partili Yücel Yılmaz’ın 2024-2029 Şehir Yönetim Manifestosu’nda istihdamdan kentsel dönüşüme, sosyal belediyecilikten sanayiye, alt-üstyapıdan tarımsal kalkınmaya kadar 7 ana başlıkta 100 yeni proje yer alıyor.

Belediye yatırımlarıyla 10 bin kişilik istihdam oluşturacaklarını, kentsel dönüşüm noktasında her yıl 10 bin konut üreteceklerini vaat ediyor. Balıkesir’in çocuklarının Balıkesir’de doyacakları organize sanayi bölgesi ve sanayi siteleri kuracakları söyleyen Yılmaz’ın girişimcilere, çiftçilere de destek sözü var.

‘VEFA KART’ DESTEĞİ

Ulaşımda yeni çevre yolları ve yeni kavşaklar yapacaklarını, çevre konusunda da arıtma hamlesi başlatacaklarını söyleyen Yılmaz’ın sosyal belediye vaatleri arasında ise 65 yaş üstüne aylık 2 bin TL destek verecekleri ‘Vefa Kart’, gençlere spor ve yaşam merkezleri, sokak hayvanlarını tedavi merkezi, çocuk köyleri belli başlıları arasında.