Berkin Elvan davasında sona gelindi

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Berkin’in annesi Gülsüm, babası Sami Elvan ile kardeşleri Özge ve Gamze de katıldı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da izlediği duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis Fatih D. SEGBİS’le katıldı.

BİLİNÇLİ TAKSİRLE

Dava hakkında görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Berkin Elvan’ın ölümüne sebep olan atışın 2’nci ZET polisi tarafından yapıldığını, bu kişinin de sanık Fatih D. olduğunu belirtti. Savcı, Fatih D.’ye bilinçli taksirle öldürme suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar ceza verilmesini istedi. Mahkeme sanığın son savunmasını yapması için duruşmayı erteledi.

BÖYLE ADALET OLMAZ OLSUN





Berkin’in annesi Gülsüm Elvan duruşma salonundan çıkarken, “Allah kahretsin böyle insanları, çocuk katilleri, böyle adalet olmaz olsun” diye bağırarak tepki gösterdi. Gülsüm Elvan’ı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu teselli etti.