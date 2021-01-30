Berkin Elvan davasında sona gelindi
Okmeydanı’nda polisin attığı gaz fişeğiyle yaralandıktan 269 gün sonra hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın davası karar aşamasına geldi. Dava savcısı, tutuksuz yargılanan polis Fatih D.’nin 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Berkin’in annesi Gülsüm, babası Sami Elvan ile kardeşleri Özge ve Gamze de katıldı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da izlediği duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis Fatih D. SEGBİS’le katıldı.
BİLİNÇLİ TAKSİRLE
Dava hakkında görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Berkin Elvan’ın ölümüne sebep olan atışın 2’nci ZET polisi tarafından yapıldığını, bu kişinin de sanık Fatih D. olduğunu belirtti. Savcı, Fatih D.’ye bilinçli taksirle öldürme suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar ceza verilmesini istedi. Mahkeme sanığın son savunmasını yapması için duruşmayı erteledi.
BÖYLE ADALET OLMAZ OLSUN
Berkin’in annesi Gülsüm Elvan duruşma salonundan çıkarken, “Allah kahretsin böyle insanları, çocuk katilleri, böyle adalet olmaz olsun” diye bağırarak tepki gösterdi. Gülsüm Elvan’ı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu teselli etti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle