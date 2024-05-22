Berber ağılda ölü bulunmuştu... Vahşetin nedeni belli oldu

Haberin Devamı

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Edremit ilçesi Hamidiye Mahallesi, Şehit Hayrettin Karabıyık Caddesi'nde meydana geldi. Berber Sezgin Savaş'a ait ağıldan silah sesi duyuldu. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen ekipler, Savaş'ı ağılda ölü buldu. Tabancayla vurulduğu tespit edilen Savaş'ın cenazesi, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, Savaş'ın ölümüne ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında Emre Gündüz'ü olayda kullanılan tabanca ile evinde gözaltına aldı. Gündüz'ün ifadesinde Savaş'ı dini nikahlı eşi hakkında dedikodu yaptığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.