Beraat kararının bozulma nedeni: ‘CV’yi izinsiz paylaşamazsın

Haberin Devamı

İstanbul’da, iddiaya göre, uzun yıllar askerlik yapan A.E., emekli olduktan sonra holding sahibi olan ve ailecek görüştükleri T.K.’ye, iş bulma konusunda yardımcı olması için CV’sini dijital ortamdan gönderdi. A.E., belli bir süre sonra holdingin sahibi T.K.’nin kayınbiraderi B.N. ile iş yapmaya başladı. Ancak aralarında alacak verecek meselesine dayalı anlaşmazlıklar çıktı. Müşteki A.E., iş yaptığı B.N. hakkında, kendisini dolandırdığı gerekçesiyle polise giderek şikâyetçi oldu.

DELİL OLARAK SUNDU

B.N. emniyetin dosyasına müşteki A.E.’nin CV’sini delil olarak sundu. Amacı ise bu kadar başarılı ve eğitimli birinin dolandırılamayacağı yönünde emniyeti ikna etmekti. Ancak dosyaya CV’sinin koyulduğunu öğrenen A.E., olayla hiçbir alakası olmadığı halde tüm kişisel bilgilerinin yer aldığı CV’sinin emniyetin dosyasına kadar iletilmesi karşısında öfkelendi. CV’sini birbirleriyle paylaşıp emniyet dosyasına girmesine sebep olan holding sahipleri T.A., eşi H.A., ve kayınbiraderi B.N. hakkında ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçundan suç duyurusunda bulundu.

Haberin Devamı

Yapılan soruşturma sonunda 3 şüpheli hakkında ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçundan 2’şer yıldan 4’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak mahkeme sanıklar hakkında beraat kararına hükmetti. Müşteki A.E., avukatı Levent Karakoç aracılığıyla karara itiraz etti. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), yerel mahkemenin yasal ve yeterli olmayan gerekçelere dayalı olarak beraat hükmü kurmasının yasaya aykırı olduğunu belirterek kararı bozdu.

DAVA SİLBAŞTAN GÖRÜLECEK

Kararda, ‘CV’nin kişisel veri’ olduğunun tartışmasız olduğu vurgulanarak, içinde katılana ait fiziki özellikler, fotoğraf, telefon numarası, TC kimlik numarası, pasaport numarası, görev yerleri ile eğitim ve kişisel yaşantısına esas bilgilerin yer aldığı belirtildi. CV’yi WhatsApp üzerinden birbirlerine gönderen ve alakası olmadığı halde emniyetin dosyasına delil olarak sunan şüphelilerin beraat etmelerinin yasaya aykırı olduğu ifade edildi. Yeniden yargılama yapılması için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.