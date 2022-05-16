Belma Simavi son yolculuğuna uğurlandı

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KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden Belma Simavi için Kanlıca Gazi İskender Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri Belma Simavi'nin oğlu Sedat Simavi ve yakınları kabul etti.

Törene Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, eşi Lidya Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Oktay, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

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"BİZLERİN ÇOK SEVDİĞİ BÜYÜĞÜMÜZÜ KAYBETTİK"

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Belma Simavi'nin aile büyükleri olduğunu vurgulayarak, "Sevgili babamın ve annemin çok hürmetle yaklaştığı, bizlerin çok sevdiği büyüğümüzü kaybettik. Hürriyet ailesinin de annesiydi kendisi. Kendisini sevgiyle, hürmetle hep anacağız, yad edeceğiz. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

Belma Simavi'nin yeğeni Nilgün Soner ise, "Çok kıymetli bir insandı. Bir devir kapandı" dedi.

"İNSANLARA YARDIM ETMEYİ SEVERDİ"

Rahmi Koç da, "Çok aziz dostumuzdu. Dedikodusu yoktu, ikram ederdi. Çok iyi bir insandı, yazdık oldu" ifadelerini kullandı. Aydın Doğan ise "Allah nur içinde yatırsın. Geçen sene Amerikan Hastanesi'nde beraber kaldık. Mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu

Simavi'nin yeğeni Fulya Cerrahoğlu'nun eşi Eşref Cerrahoğlu de, "Ailemizin çok değerli büyüğüydü. Benim eşimin halasıydı. İyi bir arkadaştı. Bütün insanları severdi. İnsanlara yardım etmeyi severdi" şeklinde konuştu.

Belma Simavi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra cenazesi Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.