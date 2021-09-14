Beliz'den acı haber

Türk Halk Müziği sanatçısı Yeliz Aykaç (32), 2.5 yaşındaki kızı Beliz, eşi Burak, kayınvalidesi Seher ve kayınpederi Muharrem Aykaç, geçen Kurban Bayramı’nı memleketleri Sivas’ta geçirmek için 18 Temmuz’da İstanbul’dan yola çıktı. Muharrem Aykaç’ın kullandığı otomobil, evlerine ulaşmalarına kilometreler kalmışken, Divriği ilçesinde kontrolden çıkıp, takla attı. Yeliz Aykaç olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sırasında kucağında olan 2.5 yaşındaki kızı Beliz ise ağır yaralandı ve yoğun bakıma alındı. Burak, Seher ve Muharrem Aykaç ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

DUVAĞIYLA UĞURLANDI

Yeliz Aykaç, 20 Temmuz’da Gazi Mahallesi Cemevi’nde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tabutunun üzerine duvağı konuldu. Türk Halk Müziği sanatçıları Erdal Erzincan ve Tolga Sağ’ın da katıldığı törende, cenaze namazı öncesinde saz çalınarak deyişler okundu. Yeliz Aykaç, Hasdal Mezarlığı’nda defnedildi. Yoğun bakımdaki minik Beliz de dün yaşam savaşını kaybetti.

'ANNESİNİN KOYNUNDA'

Müzisyen Burak Aykaç, kızı Beliz’in ölüm haberini şöyle duyurdu: “Sizi ölüm bile ayıramadı... Beliz’im annesinin yokluğuna o küçük bedeniyle 8 hafta dayandı. Annesi gibi melek oldu, sizi seviyorum, hep seveceğim.. Beliz’imi Yeliz’imin yanına defnedeceğiz.”

Beliz bebek ikindi vakti Gazi Cemevi’nden son yolculuğuna uğurlanarak annesi Yeliz Aykaç’ın yanı başına defnedildi.

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