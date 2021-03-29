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Gündem
Burçak BOZKUŞ/DHA
Haber Giriş: 29.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Belgrad’ın çöpü: 10 ton

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Belgrad’ın çöpü: 10 ton

İstanbul’da cumartesi günü, güzel havanın etkisiyle piknikçilerin akınına uğrayan Belgrad Ormanı’nda 10 ton çöp toplandı.

İstanbullular, hafta içi yağan kar ve soğuk havanın ardından cumartesi günü güneşin yüzünü göstermesiyle ormanlara ve sahillere akın etti. Kısıtlamanın olmadığı günü fırsat bilen piknikçiler soluğu, cumartesi sabahından itibaren Belgrad Ormanı’nda aldı.

3 binden fazla aracın giriş yaptığı Belgrad Ormanı’nda, yaklaşık 10 ton çöp toplandı. Dün 07.00’den itibaren temizliğe başlayan 20 kişilik ekip, öğle saatlerine kadar temizliği sürdürdü. 

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