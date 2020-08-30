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KOCAELİ (İHA)
Haber Giriş: 30.08.2020 - 09:05 | Son Güncelleme:

Belediye başkanı koronavirüse yakalandı

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Belediye başkanı koronavirüse yakalandı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı Şener Söğüt, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, vatandaşlardan dua istedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, koronavirüse yakalandı. Gece saatlerinde sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Söğüt, Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı. Başkan Söğüt açıklamasında, "Değerli dostlarım, bugün hastahanede yaptırdığım Covid-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumum iyi olmakla birlikte on dört gün evimde karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınızı eksik etmeyin, Allah’a emanet olun" dedi.

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